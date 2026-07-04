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Что происходит с приемом в 10-е классы в Риге: вице-мэр рассказал, когда станет известно распределение мест 0 154

Наша Латвия
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьницы на уроке физики
ФОТО: LETA

Первый этап приема заявлений в 10-е классы рижских школ завершен. Власти города считают, что обновленная система подачи заявлений сработала лучше, чем год назад, однако окончательные результаты станут известны только после завершения распределения мест.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис положительно оценил первый этап приема заявлений в 10-е классы, отметив, что процесс стал удобнее для семей, а количество поданных заявлений выросло по сравнению с прошлым годом.

Сейчас школы продолжают формировать очереди, обрабатывать отказы и рассылать приглашения на зачисление. По словам Кирсиса, именно поэтому делать окончательные выводы о работе новой системы пока преждевременно.

Он признал, что для многих школьников и их родителей этот период остается самым напряженным. Пока продолжается распределение мест, семьи не знают, удастся ли поступить именно в ту школу, которую выбрали.

Вице-мэр считает, что большинство выпускников все же получат место в одной из рижских школ, хотя не все смогут попасть в наиболее востребованные учебные заведения. По его словам, шансы поступить в выбранную школу выше у тех, кто показал лучшие результаты в учебе.

При этом вероятность того, что кто-то из рижских школьников вообще останется без места, Кирсис назвал очень низкой.

По его словам, система образования располагает достаточным количеством вариантов для продолжения обучения. Помимо рижских школ, свободные места остаются в техникумах, музыкальных и художественных учебных заведениях. Некоторые выпускники также выбирают профессиональное образование за пределами столицы, в том числе специализированные техникумы.

Для родителей это означает, что нынешние списки еще не являются окончательными. В ближайшие недели ситуация продолжит меняться: часть школьников откажется от предложенных мест, после чего приглашения получат следующие кандидаты в очереди.

По предварительным оценкам самоуправления, окончательная картина станет понятна в начале или середине августа.

В этом году в 10-е классы рижских школ подано 5332 заявления. Всего через новую систему зарегистрировано 41 581 заявление — в среднем около 785 на каждое учебное заведение.

Планируется, что осенью 10-е классы откроются в 54 рижских средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего в них предусмотрено около 4500 учебных мест.

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#Вилнис Кирсис #Рига #образование #школы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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