В субботу в Латвии ожидается облачная и неустойчивая погода. Во многих районах пройдут дожди и грозы, местами возможны сильные ливни, а на побережье усилится ветер.

Суббота в Латвии пройдет под знаком дождей и гроз. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение дня на большей части страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные ливни.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в западных и центральных районах страны.

Жителям этих регионов стоит учитывать возможность кратковременных сильных дождей, которые могут ухудшить видимость на дорогах и осложнить поездки.

На морском побережье западный и северо-западный ветер усилится до 15–19 метров в секунду. В остальных районах сильные порывы возможны главным образом во время гроз.

Несмотря на дождливую погоду, температура останется сравнительно комфортной. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге также ожидаются дожди. Во второй половине дня возможны грозы с сильными ливнями. Ветер будет слабым или умеренным западного и северо-западного направления, а температура воздуха составит +20...+21 градус.

По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода сохранится и в ближайшие дни.