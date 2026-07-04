В период с 2020 по 2025 год в рамках общеевропейской операции, направленной на борьбу с производителями и распространителями поддельных игрушек, на всей территории Евросоюза было изъято 45,6 млн подделок общей стоимостью 150 млн евро.

Наиболее распространенными среди изъятого были такие товары, как игральные карты, куклы, фигурки, а также школьные принадлежности.

Опасное детство

В числе конфискованных товаров такого рода «почетное место» в «коллекции» латвийской таможни занимает детский квадроцикл, при проверке которого было обнаружено множество принципиальных несоответствий оригиналу. Дойди этот квадроцикл до адресата, он создал бы весьма серьезный риск для ребенка – тот мог бы покалечиться, а то и вовсе лишиться жизни.

В Евросоюзе разработка, производство и продажа игрушек регулируются строгими нормативными стандартами, призванными защитить здоровье и безопасность юных потребителей. Однако те, кто производит и распространяет эти, весьма востребованные товары подпольно, нередко (хотя и не всегда) игнорируют и стандарты, и требования, стремясь снизить себестоимость за счет использования дешевых, низкокачественных, токсичных, легковоспламеняющихся и других материалов, наличие которых в игрушке может привести к серьезным и даже опасным последствиям для здоровья, а порой и для жизни ребенка.

Серьезные риски создают и не прошедшие надлежащую проверку электронные игрушки: например, могут издавать звуки, превышающие установленные нормативными актами пределы, что может привести к необратимому повреждению слуха. Не прикрепленные должным образом мелкие детали малыш может оторвать и проглотить… Словом, попавшая в руки ребенка подделка может наделать такой беды — мало не покажется.

По словам Латвийского Патентного ведомства Агриса Баталаускиса, распространение поддельных игрушек по всей Европе – актуальная проблема. Особенно велик риск столкнуться с подделкой в интернет-пространстве. Впрочем, ее вполне можно приобрести и очно.

Как отличить подделку

Отличить оригинальную игрушку от подделки с каждым разом становится все сложнее и сложнее: фальсификаторы прилагают огромные усилия, чтобы убедить покупателя в оригинальности товара. Тем не менее признаки, побуждающие насторожиться, все-таки имеются; важно лишь не спешить, проявлять известную внимательность и не «клевать» на дешевизну. Итак:

1. Упаковка. У оригинальной игрушки всегда:

качественная полиграфия без размытых изображений;

качественный перевод без орфографических ошибок;

указаны производитель, адрес, страна происхождения;

имеется штрихкод и информация о сертификации;

упаковка изготовлена из плотного и качественного материала.

У низкопробного контрафакта, в отличие от оригинальной игрушки, часто цвета часто бывают тусклыми, печать нечеткой, встречаются грамматические и/или стилистические ошибки в тексте инструкции (если таковая вообще прилагается), нет необходимых данных (в частности, о производителе).

2. Маркировка. В странах ЕС на игрушках должна быть нанесена маркировка CE, подтверждающая соответствие требованиям безопасности.

Также на упаковке обычно указываются возрастные ограничения, предупреждения по безопасности, данные импортера или дистрибьютора в ЕС. Если всего этого нет — это тревожный звонок.

3. Цена. Игрушки известных брендов обычно стоят дорого. И если такая игрушка «вдруг» предлагается по очевидно низкой цене, не спешите списывать это на «распродажу с целью освободить полки в магазине» – скорее всего, это подделка.

4. Качество. У оригинальных игрушек практически всегда детали прочно закреплены, окраска качественная, нет выраженных «химических» запахов.

По таким же критериям, только в зеркальном варианте, часто можно распознать подделку: плохо закрепленные элементы, неровная окраска и выраженный, порой буквально бьющий в нос, запах краски, растворителей и т. д.

5. Место покупки. Риск столкнуться с подделкой минимален (или даже практически невозможен), если вы покупаете игрушку в официальном магазине бренда, в крупной торговой сети или у авторизованного дилера.

При покупке через интернет-магазин перед тем, как сделать покупку, стоит внимательно изучить рейтинг продавца и отзывы покупателей. Также перед покупкой полезно посмотреть изображения товара на официальном сайте производителя и сравнить упаковку, цвета, логотипы и комплектацию с оригиналом. Отличия, даже небольшие, должны навести на мысль о подделке.

Кстати, многие производители для надежности используют фирменные элементов защиты – голограммы, QR-коды для проверки подлинности, серийные номера, специальные наклейки с защитой от вскрытия и др. Серийный номер часто можно проверить на официальном сайте производителя.

Поиграл сам, отдай в ЦЗПП

Ну а если уже купили и лишь потом заподозрили в игрушке «незаконное» происхождение? В этом случае наиболее правильным будет передать ее в Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП).

Почему это так важно – не выбросить, а именно передать в ЦЗПП, – поясняет заместитель директора Центра, руководитель Департамента надзора за товарами и услугами Линда Ринкуле:

– Если вы подозреваете, что приобрели поддельную, а значит, небезопасную игрушку, вам следует обратиться в Центр защиты прав потребителей, поскольку большая часть поступающих жалоб содержит ценную информацию для надзора. Однако, прежде чем вообще покупать, критически оцените, действительно ли это нужно вашему ребенку. Лучше иметь меньше игрушек, но качественных, чем много, но, возможно, небезопасных.