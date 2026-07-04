Ректор Рижского университета имени Страдиня Айгар Петерсонс в 2025 году задекларировал доходы в размере 275,1 тыс. евро — почти на 111 тыс. евро меньше, чем годом ранее. Основная причина снижения — отсутствие крупных выплат из пенсионных фондов, которые были отражены в предыдущей декларации.

Согласно декларации государственного должностного лица, общий доход ректора Рижского университета имени Страдиня (РУС) Айгара Петерсонса за 2025 год составил 275 134 евро. Это на 110 773 евро, или 28,7%, меньше, чем годом ранее.

Наибольшее влияние на снижение доходов оказало отсутствие выплат из пенсионных фондов. Если в декларации за 2024 год были указаны почти 98,2 тыс. евро, полученные из открытого пенсионного фонда Swedbank, и еще 36,8 тыс. евро из пенсионного фонда SEB, то в декларации за 2025 год такие поступления отсутствуют.

При этом заработная плата ректора в самом Рижском университете имени Страдиня, напротив, выросла. За год она увеличилась с 183 715 до 194 779 евро.

Вознаграждение, полученное Петерсонсом в Детской клинической университетской больнице, практически не изменилось и составило 16 496 евро.

Кроме того, ректор задекларировал пенсию в размере 53 282 евро, выплаты от Министерства финансов и Фонда Бориса и Инары Тетеревых, а также 1814 евро процентных доходов от банковских вкладов.

Финансовое положение Петерсонса за год изменилось и по другим показателям. Размер безналичных накоплений увеличился почти на 46,6 тыс. евро, достигнув 71 258 евро, тогда как объем наличных средств остался прежним — 3500 евро.

Одновременно снизилась стоимость принадлежащих ему облигаций — со 175 тыс. до 140 тыс. евро.

В декларации также отражены покупка стоимостью 50 тыс. евро, получение займа на 20 тыс. евро и выданный заем в размере 15 тыс. евро.

Петерсонсу принадлежат несколько объектов недвижимости в волостях Колкас и Марупе. По сравнению с предыдущей декларацией в перечне имущества появился еще один земельный участок в волости Колкас.

Среди транспортных средств в декларации указан автомобиль Audi Q7 2023 года выпуска.

Публикация ежегодных деклараций государственных должностных лиц позволяет проследить изменения в доходах, накоплениях, инвестициях и составе имущества руководителей государственных учреждений.