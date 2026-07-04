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Почему одним инвалидам платят 213 евро, а другим 413: на устранение разницы потребуется 36 млн евро 0 293

Наша Латвия
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инвалидная коляска
ФОТО: pixabay

Люди с одинаковой потребностью в уходе в Латвии до сих пор получают разные пособия — только потому, что инвалидность была установлена в разном возрасте. Министерство благосостояния признает необходимость изменить эту систему, однако предупреждает: уже с 2027 года на выравнивание выплат потребуется не менее 36 млн евро ежегодно.

Министерство благосостояния концептуально согласилось с выводами омбудсмена о том, что люди с одинаковой степенью потребности в уходе должны получать одинаковое пособие независимо от причины инвалидности и возраста, когда она была установлена. Однако реализация такого решения потребует значительных дополнительных расходов государственного бюджета.

Сейчас совершеннолетние жители, которым необходим постоянный уход, получают разные выплаты. Если инвалидность связана с заболеванием с детства, пособие составляет 413,43 евро в месяц. Во всех остальных случаях оно почти вдвое меньше — 213,43 евро.

Именно такую разницу омбудсмен Карина Палкова считает необоснованной. По ее мнению, размер пособия должен зависеть не от того, когда человеку была установлена инвалидность, а исключительно от того, насколько серьезна его потребность в уходе.

Министерство в своем ответе признает этот принцип справедливым. Однако если уже с 1 января 2027 года повысить выплаты всем получателям до 413,43 евро, государству потребуется дополнительно не менее 36 млн евро ежегодно.

Причина проста: увеличить пособие примерно на 200 евро придется более чем 15 тысячам человек.

При этом в министерстве считают, что простое повышение выплат не решит проблему полностью. Омбудсмен предлагает перейти к системе, при которой размер пособия будет зависеть от реальной степени потребности человека в уходе. Тогда наиболее тяжелые случаи смогут получать более высокую поддержку независимо от причины инвалидности.

Ведомство уже подготовило предложения по изменению системы оценки инвалидности и потребности в особом уходе. Сначала планируется провести пилотный проект, а затем принять решение о реформе.

Если правительство поддержит такой подход, постоянная система может заработать не раньше 1 января 2030 года.

В Министерстве благосостояния также напоминают, что пособие — лишь одна из форм государственной поддержки. Помимо денежных выплат людям с инвалидностью доступны налоговые льготы, освобождение от пациентских взносов, компенсации отдельных расходов, услуги ассистента и социальная помощь самоуправлений.

Одновременно министерство подчеркивает, что права, закрепленные международными конвенциями, реализуются постепенно и зависят от финансовых возможностей государства. Поэтому любые изменения, требующие дополнительных расходов, будут рассматриваться в рамках подготовки государственного бюджета, а возможности для нового финансирования в ближайшие годы, по нынешним прогнозам, останутся ограниченными.

Фактически Министерство благосостояния впервые публично соглашается с главным выводом омбудсмена: люди с одинаковой потребностью в уходе не должны получать разные пособия только из-за возраста, в котором наступила инвалидность. Однако между признанием проблемы и ее решением остается серьезное препятствие — поиск десятков миллионов евро ежегодно.

Пока речь идет лишь о позиции министерства и подготовленном ответе омбудсмену — окончательное решение правительству еще предстоит принять. Даже если принцип равного подхода будет одобрен, сроки реформы и ее масштаб будут зависеть от возможностей государственного бюджета.

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#Омбудсмен
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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