Воскресенье в Латвии пройдет под знаком неустойчивой погоды. Синоптики предупреждают, что во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, а местами возможны сильные ливни с грозами.

В ночь на воскресенье дожди пройдут на большей части территории Латвии. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, местами осадки будут интенсивными и могут сопровождаться грозами.

Ближе к утру погода начнет улучшаться на западе страны: дождевые облака постепенно уйдут, и появится солнце. В остальных регионах сохранится облачность и вероятность осадков.

Температура воздуха ночью опустится до +11...+17 градусов. Будет дуть слабый или умеренный западный и северо-западный ветер, а на побережье его порывы местами достигнут 15–18 метров в секунду.

Однако уже днем атмосферная нестабильность сохранится. Во многих районах вновь ожидаются кратковременные дожди, а местами сформируются грозовые облака, которые принесут сильные ливни.

Это означает, что погода может быстро меняться даже в пределах одного района: солнечные периоды будут чередоваться с интенсивными осадками и грозами. Тем, кто планирует отдых на природе или поездки, стоит учитывать вероятность резкого ухудшения погодных условий.

Дневная температура составит +17...+22 градуса. Ветер останется слабым или умеренным, однако во время гроз возможны сильные порывы.

В Риге ночью временами ожидается дождь, не исключены гроза и сильный ливень. К утру осадки прекратятся, однако во второй половине дня дождь вновь вернется. По прогнозу синоптиков, в столице также возможны грозы и интенсивные осадки.

Воздух в Риге прогреется до +20...+22 градусов, при этом сохранится западный и северо-западный ветер.

Если в воскресенье вы планируете проводить время на улице, стоит заранее проверить прогноз для своего района и иметь при себе дождевик или зонт — локальные ливни могут начаться довольно быстро.