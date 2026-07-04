Рижский цирк заявил, что в проекте «Социальный цирк», который помогает интеграции детей — граждан третьих стран, основным языком общения всегда был и остается латышский. После распоряжения Министерства культуры учреждение изменит лишь формат информационных материалов для участников.

Руководство Рижского цирка опровергло утверждения о том, что в проекте «Социальный цирк» для интеграции детей общение было организовано на русском языке.

Член правления цирка Мара Павула пояснила агентству LETA, что согласно утвержденной заявке проекта все занятия и мероприятия изначально проводятся на латышском языке. Использование других языков предусматривалось только для того, чтобы донести информацию до недавно прибывших в Латвию семей и привлечь их к участию.

Заявление прозвучало после того, как министр культуры Наурис Пунтулис распорядился исключить русский язык из публичной коммуникации учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры. Позже парламентский секретарь министерства Иварс Аболиньш сообщил, что изменения коснутся и ряда проектов, финансируемых Фондом убежища, миграции и интеграции (PMIF), где русский язык фигурировал как язык-посредник.

Одним из таких проектов был назван «Социальный цирк», получивший финансирование в размере 99 023 евро.

В Рижском цирке уточнили, что распоряжение министерства получили 25 июня и уже готовят изменения в информационной коммуникации. При этом сам формат занятий и основной язык общения останутся прежними.

Фактически для участников проекта это означает, что изменится прежде всего способ информирования о программе, а не содержание самих мероприятий. Главной задачей остается привлечение детей, недавно приехавших в Латвию, к интеграционным занятиям.

До настоящего времени информация о проекте публиковалась на четырех языках — латышском, английском, украинском и русском. Теперь основным остается латышский, а при необходимости материалы сопровождаются версиями на английском и украинском языках.

Аналогичные разъяснения дали и другие организации, чьи проекты ранее упоминались Министерством культуры.

В обществе «Хочу помочь беженцам» заявили, что мероприятия и общение на русском языке никогда не планировались. По словам руководителя проектов Элины Кокаревичи, в работе используются английский, украинский, арабский и французский языки, поэтому распоряжение министерства не потребовало менять содержание проекта.

Похожую позицию заняло и общество «Вилла фон Стрицка». Руководитель проекта Мартиньш Миелавс сообщил, что общение с иностранными общинами на мероприятиях «Вечера танцев народов мира» ведется на английском языке, а причины публичного упоминания проекта ему неизвестны.

Разъяснения пришлось дать и Латвийскому центру современного искусства (LLMC). Директор центра Солвита Кресе сообщила, что в рамках проекта «Appendix — поворот к параллельным слоям» выпуск комиксов на русском языке не предусмотрен. По ее словам, новый путеводитель для интеграции граждан третьих стран выйдет только на латышском и английском языках.

Кресе предположила, что недоразумение возникло из-за более раннего проекта, в рамках которого несколько лет назад действительно выпускалась русскоязычная версия интеграционного комикса. Однако нынешний проект с ней не связан.

Таким образом, после введения новых требований Министерства культуры сразу несколько организаций заявили, что русский язык либо никогда не использовался в их проектах как основной язык общения, либо применялся исключительно для информирования целевой аудитории. Теперь публичная коммуникация приводится в соответствие с новыми правилами.