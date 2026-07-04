С 4 по 12 июля над приграничными регионами Латгале пройдут плановые низкие полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили в военно-воздушных силах (ВВС) Латвии.

Полеты будут осуществляться с 10:00 до 20:00.

ВВС призывают жителей не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием.

Как сообщалось, в ближайшее время для укрепления восточной границы планируется развернуть дополнительные системы противовоздушной обороны, однако Министерство обороны по соображениям оперативной безопасности не сообщает, какие именно.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии упали семь беспилотных летательных аппаратов, а один дрон был нейтрализован истребителями НАТО.

В основном эти инциденты затронули Латгале.