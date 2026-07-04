Ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш в прошлом году задекларировал сделки с акциями почти на 310 тысяч евро. Согласно декларации должностного лица, его годовой доход превысил 186 тысяч евро, а размер денежных накоплений составил более 103 тысяч евро.

Опубликованная декларация государственного должностного лица показывает, что ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш в течение прошлого года активно совершал операции на фондовом рынке.

Общий объем сделок с акциями составил около 310 тысяч евро. Среди крупнейших операций — продажа акций на 100 107 и 82 447 евро, а также покупка ценных бумаг почти на 90 тысяч евро.

Помимо этого, в собственности ректора находятся финансовые активы, включая ценные бумаги стоимостью 45 413 евро и паи инвестиционных фондов на 5117 евро.

Общий доход Берзиньша за год составил 186 061 евро. Практически вся эта сумма — 185 953 евро — приходится на заработную плату в Латвийском университете. Остальную часть доходов составили дивиденды и проценты.

Согласно декларации, на банковских счетах ректора находилось 103 098 евро безналичных накоплений.

Документ также раскрывает сведения о принадлежащем ему имуществе. Берзиньшу принадлежат две квартиры в Риге, еще двумя объектами недвижимости он владеет совместно с другими собственниками. Кроме того, в его собственности находится недвижимость в Юркалнской волости.

В декларации указаны и транспортные средства. Ректор пользуется автомобилем Audi Q7 2020 года выпуска, а также владеет автомобилями VW Sharan 2013 года и Opel Rekord 1976 года выпуска.

Публикация деклараций государственных должностных лиц позволяет ознакомиться с их доходами, имуществом, финансовыми активами и крупными сделками. Такие сведения ежегодно становятся общедоступными в рамках требований законодательства о прозрачности.