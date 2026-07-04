В разгар летнего сезона с пляжей Юрмалы ежемесячно вывозят около 110 кубометров мусора, а с рижских пляжей — около 90 кубометров. Хотя пластиковых бутылок становится меньше, их место занимает другой мелкий мусор, который сложнее убрать из песка.

В самые посещаемые летние месяцы коммунальные службы ежемесячно вывозят с пляжей Юрмалы около 110 кубометров мусора. На пляжах Риги объем отходов немного меньше — примерно 90 кубометров в месяц.

По данным компании Vizii Urban, отвечающей за уборку побережья, характер мусора постепенно меняется. Если раньше отдыхающие чаще оставляли пластиковые и стеклянные бутылки, то сейчас основную часть отходов составляют одноразовая упаковка от еды, окурки и крышки от напитков.

Именно такой мелкий мусор считается одним из самых сложных для уборки, поскольку он легко оказывается в песке и может оставаться там длительное время.

В Риге больше всего отходов собирают на пляже Вакарбуллю. Далее следуют Даугавгрива и Румбула. В Юрмале наиболее загруженными остаются пляжи Майори и Дзинтари, где летом традиционно отдыхает больше всего людей.

Во время уборки сотрудники коммунальных служб находят не только обычный мусор. Так, на пляже Даугавгривы в песке обнаруживали старинные корабельные якоря, а в Юрмале отдыхающие нередко забывают надувные круги, матрасы, одежду и другие личные вещи.

Для самих отдыхающих эти цифры означают, что даже при постепенном отказе от пластиковых бутылок проблема загрязнения пляжей не исчезает. Все чаще уборщикам приходится собирать именно мелкие отходы, которые практически незаметны, но наносят не меньший вред окружающей среде.

Председатель правления Vizii Urban Валдис Пурвинскис напомнил, что сохранить побережье чистым можно с помощью простого правила: весь мусор, который человек принес с собой, следует унести после отдыха. По его словам, особенно важно не оставлять в песке окурки, упаковку и другие мелкие отходы.

В этом сезоне компания обеспечивает уборку почти 50 километров морского побережья и пляжей у озер — в Юрмале, Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве и на нескольких рижских озерах.