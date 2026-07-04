Созванное по требованию оппозиции внеочередное заседание столичного самоуправления никак не могло начаться – у подчиненных мэра Клейнбергса, отвечающих за информационные технологии, по жаре что-то не клеилось. А может просто правящей коалиции очень не хотелось обсуждать ситуацию вокруг Центрального рынка…

Торговать – нельзя, танцевать – можно

Председатель Рижской Думы начал с того, что «уважает право оппозиции» поднимать вопрос о Мясном павильоне. Однако он еще ранее дал распоряжение исполнительному директору Янису Ланге разобраться в ситуации; в минувшую субботу подал в отставку бывший совет ООО Rīgas nami; назначено временное руководство. Одновременно В.Клейнбергс подчеркнул, что РД не имеет права снимать или назначать должностных лиц муниципальных предприятий.

Со своей стороны, оппозиция назвала ситуацию на базаре «хаотической»: «Все проходило в большой спешке, эвакуируя предпринимателей и создавая неразбериху». На 11 июня все фирмы внесли арендную плату за пользование павильоном, а также завезли мясную продукцию в надежде реализовать ее на Лиго. Некоторые имели товар на 50 тысяч евро.

Как временное решение, некоторых торговцев переместили в Рыбный павильон. В результате появился рижский мем – «шашлык со вкусом рыбы». Значительная часть, впрочем, на новое место не пошла, и в итоге объем реализации упал на 30%.

Депутаты предположили, что Мясной павильон может быть отремонтирован – но не факт, что туда вернутся торговцы крестьянским мясиком; место может отойти ритейлеру из ФРГ. Вообще, среда вокруг Центрального рынка – «очень деградировала».

К тому же, как ни странно, на Лиго около Мясного павильона поставили сцену – и устроили концерт. А как же с угрозой безопасности, которая послужила поводом для срочного закрытия? Что было бы, если бы павильон рухнул?

Судьба мясника

Председатель правления ООО Rīgas nami Оярс Валкерс отверг обвинения оппозиции как «необоснованные». В отношении Центрального рынка разработана концепция; один из павильонов уже отремонтирован, разрабатывается проект для Молочного.

– Нужно понять одну элементарную вещь: нельзя отремонтировать конструкции Мясного павильона над головой у торговцев.

После реконструкции, действительно, самый большой из ангаров для дирижаблей не будет прежним. «Культура, искусство, спорт», – такую «визию» имеет предприятие. Отремонтированный павильон надо было бы передать в ведение частного арендатора. Пример – Видземский рынок, где проводятся всяческие выставки…

«Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы торговцы мясом были переведены в один из меньших павильонов», – признал О.Валкерс.

Оппозиция продолжила удивляться: несмотря на то, что аварийное состояние Мясного павильона было констатировано еще 6 лет назад, все это время он эксплуатировался – хотя, как выяснилось, освободить его можно за несколько часов.

Сейчас три десятка торговцев могут работать и в Рыбном павильоне, и в мобильных трейлерах. Перешло абсолютное большинство. «Мы насильно никого не тянули», – признал О.Валкерс.

«В соответствии с концепцией», продолжил О.Валкерс, в старинных амбарах «спикерах» будут офисы, а то клерки Rīgas nami «работают в нечеловеческих условиях».

Бомжи и парковки

Ваш же автор поинтересовался – не собирается ли предприятие освобождать базар не от торговцев, а от бомжей? Ведь именно асоциальные элементы это первая «визитная карточка» Риги, которую видят иностранцы, прибывающие на экскурсию на Центральный рынок. О.Валкерс признал, что приют для бездомных, действительно, служит «негативным магнитом». Надо думать о перемещении сего учреждения – но, опять же, куда?

Обсудили и вопрос бесплатной парковки на 1 час. Господин Валкерс ответствовал – вопрос прорабатывается…

– Вы не собираетесь сам подать в отставку?, – задал вопрос в лоб один из депутатов. Председатель правления Rīgas nami заявил, что в его творческие планы это не входит, и вообще, он решает «исторические проблемы». Дайте время, и все будет…

– В Думе все поделено, и за имущество отвечает Национальное объединение, – прозвучало в дебатах.

Однако, наступило голосование – и решение о полном увольнении и совета, и правления Rīgas nami, поддержано не было.