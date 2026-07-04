Латвия не сможет передать Украине более 51 тысячи доз вакцины против Covid-19, хотя такое решение правительство приняло еще в феврале. Причиной стал отказ украинской стороны, связанный с условиями договора с производителем Pfizer.

Министерство здравоохранения Латвии предлагает отменить принятое ранее решение о безвозмездной передаче Украине 51 840 доз вакцины Comirnaty Omicron LP.8.1 против Covid-19.

Соответствующий проект распоряжения вынесен на согласование до 10 июля.

Как поясняет министерство, после утверждения решения правительством Украина сообщила, что не сможет принять вакцины из-за ограничений, предусмотренных ее договором с компанией Pfizer. В результате реализовать принятое в феврале распоряжение оказалось невозможно.

Фактически передача вакцин так и не началась, поэтому никаких практических действий по исполнению решения предпринято не было. Теперь Министерство здравоохранения предлагает официально признать февральское распоряжение утратившим силу.

Первоначально правительство Латвии одобрило передачу вакцин после того, как Украина в январе обратилась с просьбой о срочной помощи. Тогда Киев сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации и нехватке запасов вакцины против Covid-19.

Изначально речь шла о 50 тысячах доз, однако для удобства транспортировки количество увеличили до 51 840 доз.

Эти вакцины уже были закуплены и оплачены Латвией. Их стоимость превысила 1,13 млн евро.

Министерство ранее отмечало, что спрос на вакцинацию против Covid-19 в Латвии значительно снизился, поэтому использовать весь запас до окончания срока годности в рамках национальной программы уже невозможно.

Ранее также рассматривалась возможность продать излишки другим странам, включая Украину. Однако, как поясняло министерство, производитель Pfizer не разрешил такую сделку, поэтому безвозмездная передача оставалась единственным возможным вариантом.

Если решение об отмене будет утверждено правительством, вопрос дальнейшей судьбы этих вакцин Латвии придется решать отдельно. В прежних расчетах министерство указывало, что их хранение обошлось бы Латвии в 1208 евро, а возможное уничтожение после истечения срока годности — в 135 евро.