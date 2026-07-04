Министерство здравоохранения предлагает изменить порядок восстановления регистрации медицинских работников, работавших за пределами Латвии. При возвращении к практике им может потребоваться подтвердить, что за рубежом их не лишали и не ограничивали в праве работать по специальности.

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект поправок к правилам о Регистре медицинских работников и специалистов поддержки здравоохранения. Обсуждение продлится до 16 июля.

Если изменения будут приняты, медицинские работники, которые работали за пределами Латвии и хотят восстановить запись в реестре или пройти очередную перерегистрацию, должны будут сообщать Инспекции здравоохранения, где именно они практиковали. Кроме того, потребуется представить подтверждение, что компетентные органы соответствующей страны не запрещали и не ограничивали их профессиональную деятельность.

Если такие ограничения все же вводились, врачу придется предоставить и официальное решение иностранного органа.

Сейчас латвийские правила не обязывают медиков сообщать о работе за границей, если она длилась менее трех лет в течение срока регистрации или после его окончания. Новые требования предлагается распространить на профессиональную деятельность в любой стране мира, а не только в государствах Европейского союза.

Это означает, что при возвращении к работе в Латвии Инспекция здравоохранения сможет проверить не только факт работы за рубежом, но и наличие возможных дисциплинарных ограничений.

Если выяснится, что право заниматься медицинской практикой за границей было ограничено или отозвано, Инспекция сможет отложить перерегистрацию или восстановление записи в реестре. При принятии решения планируется учитывать тяжесть нарушений, их количество, профессиональный опыт специалиста, его объяснения, последствия допущенных нарушений и другие обстоятельства. При необходимости может быть назначена дополнительная оценка профессиональной пригодности.

Предлагаемые изменения стали продолжением курса на усиление контроля за профессиональной деятельностью медиков. Поводом для этого в том числе стало международное журналистское расследование, опубликованное в прошлом году. Тогда выяснилось, что более ста врачей, лишенных права практиковать в одной европейской стране, продолжали работать в другой. Среди них оказались и две врачебные специалистки, принимавшие пациентов в Латвии, несмотря на ограничения, введенные в Финляндии.

Проект поправок также предусматривает обновление перечня медицинских специальностей. В него предлагается включить хирурга позвоночника как подспециальность травматолога-ортопеда, онкогинеколога как подспециальность акушера-гинеколога, а также медсестру с расширенной компетенцией. В классификатор специалистов поддержки здравоохранения планируется добавить эмбриолога.

Одновременно предлагается отказаться от отдельной сертификации по нескольким лечебным и диагностическим методикам, включая гипербарическую оксигенацию, скрининговую электрокардиографию, аурикулярную и лазерную акупунктуру. В министерстве подчеркивают, что сами методы не запрещаются — применять их по-прежнему можно будет при наличии соответствующей подготовки.

Еще одно изменение касается сроков подачи документов. Предлагается установить, что заявление на перерегистрацию необходимо подавать не ранее чем за три месяца и не позднее чем за месяц до окончания срока действующей регистрации.

После завершения общественного обсуждения Министерство здравоохранения рассмотрит полученные предложения, после чего проект правил будет передан на дальнейшее утверждение.