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Агриппинин день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 6 июля 2026 года? 0 65

Наша Латвия
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Святая Агриппина

6 июля 2026 года вспоминают святую Агриппину Римлянку. А в народе этот день называют Агриппина Купальница. За ним следует день, который считается вершиной лета — празднуют день Ивана Купалы — и принято совершать купания в водоемах.

О чем вспоминают в Церкви 6 июля 2026 года

Агриппина жила в III веке. Она родилась в знатной римской семье, и уже в юности девушка поняла, что хочет себя всецело посвятить Господу. Она от своей святости так светилась и благоухала, что многие молодые девы хотели пойти по ее пути. Однако для язычников она наоборот стала предметом ненависти. Ее по навету отправили на суд во времена гонений на христиан императора Валериана.

Девушку обвиняли, что она агитирует других дев против таинства брака, мошеннически вводя их в заблуждение. Ее стали пытать, но ночью в узилище ангел вылечил все ее раны и утешил ее. И когда она опять предстала перед неправедными судьями, то с готовностью пошла на смерть, сохранив до кончины венец безбрачия.

На суде присутствовали подруги Агриппины Васса, Павла и Агафоника. Они сумели унести останки мученицы, отнесли ее на Сицилию и погребли там в месте под названием Мений. Позже над ее останками возвели церковь в честь мученицы, а мощи Агриппины не раз оберегали остров от врагов и отгоняли от местных жителей заблуждения, также врачуя их физические болезни. Позднее Васса, Павла и Агафоника также удостоились мученических венцов. жизнь и подвиг Агриппины Римляныни стали символом непоколебимой веры, целомудрия и мужества перед лицом испытаний.

Смысл праздника

Даже если ты юная дева из богатой семьи, это не мешает тебе совершать самые настоящие подвиги.

Что можно делать 6 июля 2026 года

Хороший день для купаний и отдыха у водоемов.
Также принято посещать баню.
Обязательно в этот день хорошенько нарядиться.
Вечером хорошо сходить в гости.
Хороший день, чтобы подарить подругам платки или иные небольшие сувенирчики.

Что нельзя делать 6 июля 2026 года

Нельзя отказывать в помощи.
Нельзя конфликтовать.
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#вера #религия #культура #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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