В стране происходит незаметная лингвистическая революция – возвращается активная роль языка, который внезапно оказался на передовом крае Европейского Союза, на границе с Востоком. Государство актуализировало ранее забытый диалект.

В международной классификации у латгальского языка есть свой индекс – LTG, но в нашей стране его отдельным не считают. Однако, в настоящее время власти Латвии признают наличие «исторической разновидности латышского языка», на котором говорит около 100 тысяч человек. В минувшем учебном году в 9 краях нашей республики официально учили латгальский язык. В 57 учебных заведениях работало 75 педагогов, доплаты педагогам в среднем составили 336 евро.

В Сейме имеется специальная подкомиссия по делам Латгалии – причем руководит ей представитель Национального объединения Эдмундс Тейрумниекс.

Заместитель директора Агентства латышского языка, начальница образовательного отдела Даце Далбиня отметила, что первым источником финансирования латгальских курсов стало ГАО Latvijas valsts meži. С прошлого же года оно стало бюджетным, из средств Минобразования израсходовали 132 600 евро. Впрочем, о затратах на 2027 год и далее – ясности нет: «В министерстве сказало, что вопрос изучается».

Учить языку бабушек и дедушек начинают уже с младых ногтей – в Латгалии свое наречие осваивает 18 дошкольных заведений, занятия проходят два раза в неделю. Сотрудничество обеспечивает региональное культурное общество Volūda, действующее в Резекне, Лудзе, Балви, Прейли. С Даугавпилсом также были переговоры – но там, по словам Д.Далбини, «очень серьезно работают по языковой политике», выставляя в приоритет именно нормативный, латышский.

«Горячая латгальская кровь»

Секретарь подкомиссии Анна Ранцане («Новое Единство») указала, что и в Риге имеется немало выходцев из Латгалии – так, учащиеся 2-й гимназии сформировали команду для участия в культурно-языковом конкурсе, проходившем в Латгалии. И даже завоевали приз! Что да, то да – энергичные выходцы с региона, судя по характерным фамилиям, занимают ведущие посты во многих учреждениях Латвии и Риги. Вспомним, например, как взыграла у одного столичного депутата «горячая латгальская кровь»…

Имантс Слишанс – заместитель председателя Ассоциации учителей латгальского языка, литературы и культурной истории, обратился к депутатам: «Loba dīna!» То, что ныне происходит в языковой сфере, разумеется, замечательно – но по-прежнему недостаточно. По его мнению, учить язык нужно официально, «kotrā školā». К тому же, наряду с обучением необходимо внедрять латгальский нужно и в самоуправления, публичное пространство.

-Здорово, что сейчас есть Латгальская студия LSM, но ни разу не слышал, чтобы использовали латгальский язык. «Paļdis», – закончил свою эмоциональную речь господин Слишанс.

Запреты Империи и Улманиса

Литературная традиция латгальского языка начала развиваться в XVIII веке. Первая сохранившаяся книга — «Evangelia toto anno» («Евангелия на целый год») – вышла в 1753 году. Система правописания была построена на основе орфографии польского языка и использовала латинское письмо (в остальной Латвии использовалась орфография на основе немецкого языка и готический шрифт). Многие латгальские книги XVIII—XIX веков были написаны иезуитами, приехавшими из Европы в Латгалию – северо-восточный оплот католицизма. В основном издавались книги религиозного содержания, католические календари и духовная поэзия.

После Польского восстания 1863 года в Северо-Западном крае Российской империи (куда входила Латгалия) с 1865 года было запрещено издание книг латинским шрифтом. Этот запрет коснулся и латгальского языка и оставался в силе до 1904 года. Во время действия запрета были доступны только запрещенные законом католические тексты и рукописные издания (например, календари крестьянина-самоучки Андривса Юрджса).

26-27 апреля (9-10 мая по новому стилю) 1917 года в городе Режице (ныне Резекне) Витебской губернии состоялся Первый съезд латышей Латгалии (известен также в историографии как Первый Латгальский конгресс), на котором было принято решение о воссоединении Латгалии с остальной Латвией и оговоривший в своей резолюции право языкового самоопределения.

В 1919 году в Социалистической Советской Республике Латвии, возглавляемой Петром Стучкой, латгальский язык провозгласили официальным на территории восточных уездов Латвии.

В 1939 году наречие группировалось в этих уездах. (фото enciklopedija.lv)

В 1934 году, после переворота Карлиса Улманиса, использование латгальского языка было по сути запрещено — на латышский язык перешли школы; прекратилось издание периодики (формально требовалось разрешение полиции), латгальский язык перестал звучать в театрах…

Патриоты своего края

Ныне, по словам председателя Резекненской краевой Думы Гунтарса Скудры, латгальский язык осваивается в регионе в режиме «образования по интересам» (учеба в подобном ключе распространяется и на русский!), но нужно сделать его обязательным предметом. Кроме того, латгальский необходимо преподавать в местных вузах – чтобы готовить тех же педагогов, и журналистов.

-Следует изучать перфектно, в том числе и письменный язык, – подчеркнул господин Скудра.

Несмотря на сравнительно низкую, по сравнению с прочими регионами ЛР, рождаемость, Латгалию отличает своеобразная устойчивость к миграции – так, по опросам, 91% девятиклассников, продолжают обучение в своем крае.

Как рассказала в Сейме Иева Сушкевича, заместитель директора Департамента профессионального образования и обучения взрослых, в Латгалии сейчас сравнительно больше возможностей получить рабочую специальность – тут сохранилась четверть всех профильных учебных заведений.

Альтернатива русскому

В связи с ситуацией в сфере безопасности – налеты дронов, напряженные поиски нелегальных мигрантов – многим молодым людям в этом году пришлось больше внимания уделять дистанционному общению со своими школами и педагогами. Хотя «нет оснований выделять этот регион как особо рискованный».

Что волнует Минэкономики – так низкий уровень владения в Латгалии блоком знаний STEM (точные науки). Правда, тут не совсем понятно – чем может помочь латгальский. Ведь для языка с сотней тысяч носителей вырабатывать учебники математики и физики никто не станет.

А вот директор Департамента развития человеческого капитала Байба Башкере констатировала, что в ближайшие 15 лет численность молодежи по всей стране может сократиться – наполовину! Потому и придется принимать непопулярные решения о закрытии учебных заведений и переквалификации педагогов.

Ну а пока латгальский, будем называть вещи своими именами, пестуется в регионе как альтернатива русскому – и потому активно поддерживается теми политическими силами, которые самым активным образом противостоят соседям на Востоке.

СВОЙ БУКВАРЬ

Латгальский язык, согласно правилам 2003 года, имеет 35 букв – на 2 больше, чем латышский. Отличительным служит наличие букв Y и Ō.