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Водку из графина предпочитаете? Что сегодня продают на блошином рынке на Гауе 0 2001

Наша Латвия
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ценная посуда

Ценная посуда

Кстати, почему «блошиный»? Почему не «тараканий» или «паучий», например?

Многие историки сходятся во мнении, что барахолки начали «завоевание» Европы с Парижа.

Как пишет в одной из своих книг об истории Парижа Жан БЕДЕЛЬ, ключевая версия происхождения названия ярмарки старьевщиков обращается к французской пословице: «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами». Эта аллегория напоминает о том, что плохие поступки имеют дурные последствия и, главное, ими можно «заразиться», как блохами.

Вторая версия: человек, который роется в куче старых вещей, весьма напоминает того, кто ищет блох в шерсти. Однако порой знающим людям удается найти на барахолке самые настоящие сокровища.

Бедель рассказывает о старьевщике Давыдове, которому посчастливилось за бесценок купить картины Анри Тулуз-Лотрека на парижской «блошке» - работы были выброшены на свалку невежественными родственниками художника. Другой счастливец стал обладателем ценнейших дагерротипов знаменитого фотографа, карикатуриста, романиста и воздухоплавателя Надара.

Что же можно отыскать на гауйском рынке?

В этом сезоне по словам экспертов здесь относительно дешево и, поторговавшись, можно купить камуфляж для рыбаков, сапоги, ботинки, перчатки, ножи, мячи, старые игрушки, купюры, монеты, марки, столовые приборы и множество других вещей.

Особой популярностью, как всегда, пользуется посуда. Это могут быть фужеры времен СССР из хрусталя, рюмки, бокалы, вазы для фруктов, конфет, десертов. Коллекционеры особенно ценят комплекты посуды.

Например, бокалы из хрусталя СССР с графином будут стоить дороже предметов по отдельности. Цена еще больше повышается на цветную посуду.

Самый известный блошиный рынок Латвии или Lietu tirgotava работает по субботам, с правой строны таллинского шоссе сразу за Адажи, перед мостом на Гаую с утра до трех часов дня.

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#история #СССР #посуда
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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