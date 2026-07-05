В ближайшие часы местами в центральных и восточных районах Латвии ожидается гроза с сильными ливнями, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Гроза продлится до вечера.

Предупреждение желтого уровня действует до 23:00.

Синоптики отмечают, что во время сильной грозы жителям следует искать убежище в закрытых помещениях, также будут нарушены мероприятия на свежем воздухе. Местами возможны перебои в подаче электроэнергии или предоставлении услуг.

В случае резких порывов ветра сломанные ветки деревьев, другие незакрепленные предметы или обломки может нести по воздуху, а ливни могут вызвать резкий подъем уровня воды и затопление низин. Условия вождения на дорогах могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования.