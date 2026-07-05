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Предупреждение желтого уровня! В Латвии ожидается сильная гроза 0 54

Наша Латвия
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Идет гроза

В ближайшие часы местами в центральных и восточных районах Латвии ожидается гроза с сильными ливнями, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Гроза продлится до вечера.

Предупреждение желтого уровня действует до 23:00.

Синоптики отмечают, что во время сильной грозы жителям следует искать убежище в закрытых помещениях, также будут нарушены мероприятия на свежем воздухе. Местами возможны перебои в подаче электроэнергии или предоставлении услуг.

В случае резких порывов ветра сломанные ветки деревьев, другие незакрепленные предметы или обломки может нести по воздуху, а ливни могут вызвать резкий подъем уровня воды и затопление низин. Условия вождения на дорогах могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования.

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#погода #Латвия #безопасность #гроза #наводнение #электроэнергия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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