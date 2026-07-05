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Раскаты грома уже на подходе. Латвийские синоптики уточнили прогноза на воскресенье 0 440

Наша Латвия
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Непогода
ФОТО: LETA

В воскресенье местами в Латвии ожидаются сильные ливни, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем во многих регионах страны ожидается кратковременный дождь, местами грозы с ливнями.

Сохранится слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, во время грозы - порывистый. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге с середины дня будет идти дождь, возможны сильные ливни и раскаты грома. Температура воздуха ночью составит +14...+16 градусов, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.

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#Рига #климат #погода #Латвия #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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