«Сосед — пенсионер, большую часть времени живет у «подруги», свою квартиру сдает, а его машина, на которой он практически не ездит, все время занимает место на парковке – а их в нашем дворе и так на всех не хватает.

В чьей компетенции находится вопрос по поводу пользования внутридворовыми парковками, и законно ли таким образом занимать место во дворе? Читатель bb.lv»

Отвечает представитель Латвийского объединения юристов Сергей Махнев:

– Если двор – это общая придомовая территория многоквартирного дома, то вопрос пользования парковкой находится исключительно в компетенции сообщества собственников квартир. Именно жильцы могут установить порядок пользования парковкой: пропуска, закрепленные места, ограничения по количеству машин и т.д.

Однако надо понимать, что само по себе то, что сосед редко ездит, живет в другом месте, сдает квартиру и занимает место на общей парковке «для хранения» своей машины, еще не делает его действия незаконными.

Разумеется, при условии, что не нарушаются ПДД, что машина зарегистрирована, не брошена и стоит на общей территории, где парковка для жильцов разрешена.

То есть, юридически сосед имеет такие же права пользоваться двором, как и остальные собственники/жильцы: в латвийском праве нет правил, что машину нельзя держать во дворе, если на ней редко ездят. Если парковочные места не распределены официально, то действует фактически принцип «кто первый занял».

Тем не менее существуют механизмы, которые остальные собственники квартир могут задействовать в подобных случаях. Можно:

обратиться к управляющему домом;

инициировать собрание собственников;

предложить правила пользования двором, куда включить, в частности, запрет длительного хранения неиспользуемых автомашин.

Такие решения обычно принимаются большинством голосов собственников квартир. И если в данном случае оно будет принято, запрет будет распространяться на всех, живущих в доме соседей.

Однако если автомобиль выглядит так, что он действительно брошен (без техосмотра, номеров, изъеден ржавчиной, в аварийном состоянии и т.д.) – тогда уже можно и даже нужно подключать полицию самоуправления.