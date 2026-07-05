Все чаще на дачных участках от Курземе до Видземе вместо привычных ос селятся более злые и опасные соседи — шершни. Прогнать этих насекомых бывает очень непросто. К счастью, есть способы избавиться от шершней без тяжелой «химии».

Когда шершней лучше не трогать

Впрочем, не стоит переоценивать шершней. Эти насекомые крупнее и злее ос, однако, если вы сами не будете проявлять интерес к шершню, он вряд ли будет на вас нападать.

Как поясняет биолог Алексей Янковский, шершни именно жалят, а не кусают. Причем после атаки шершни, как и осы, остаются живыми.

Обычно их атаки вызывают сильные аллергические реакции, вплоть до летальных исходов. Поэтому лучше всегда держать в дачной аптечке антигистаминные препараты.

Чаще всего эти насекомые строят свои шарообразные гнезда на чердаках под карнизами. Если вы обнаружили жилище шершней в жилом помещении, лучше его уничтожить. Но если шершни вам не мешают, просто оставьте их в покое.

В каком-то смысли шершни даже приносят пользу дачникам. Они уничтожают многих вредителей — убивают клещей, тлю, кузнечиков, гусениц и даже саранчу. Из насекомых они готовят суспензию для кормления потомства.

А еще взрослые шершни участвуют в опылении растений. Правда, если у вас или у соседей живут медоносные пчелы, есть еще один веский повод все-таки избавиться от шершней: они будут нападать на жителей пасеки.

Ловить на варенье и мясо

Если вы вышли на тропу войны с шершнями, помните: этих насекомых категорически нельзя уничтожать по одному рядом с гнездом. Даже один шершень может выбросить феромоны опасности и призвать на помощь весь улей. Коллективная месть вполне способна убить вас.

Биолог рекомендует удалять гнезда в темное время суток, тогда угроза ответной реакции будет минимальной.

Один из самых простых и безопасных способов — сделать ловушку из обычной пластиковой бутылки объемом в 1,5 л. Нужно отрезать верхнюю часть и перевернуть ее горлышком вниз. Дно нужно наполнить мыльной водой, а стенки обмазать сладким вареньем.

В качестве приманки можно использовать и мясо. Поместите его в бутылку на небольшой подставке, пишет издание NGS.

Кстати, еще мясо можно предварительно отравить. Для этого маленькие кусочки наживки нужно обработать борной кислотой и поместить недалеко от гнезда. Тогда у шершней случится паралич нервной системы, и самка больше не сможет откладывать яйца. Потом останется только выбросить пустое гнездо.