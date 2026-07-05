С 1 июля 2026 года в Латвии вступила в силу сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% для отдельных основных продуктов питания — хлеба, свежего молока, свежего мяса птицы и яиц.

Председатель правления ООО Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймонд Окманис отмечает, что главной задачей было обеспечить точное и одновременное внедрение всех изменений во всей торговой сети.

Хотя покупатели увидели изменения на ценниках уже с июля, для предприятий розничной торговли переход потребовал значительной подготовки, а также реализации целого ряда технических и организационных решений.

«Покупатель видит на полке магазина лишь конечный результат — новую цену. Но за этим стоит огромный объем работы. Необходимо было адаптировать информационные системы, уточнить классификацию товаров, заменить ценники и обеспечить, чтобы все изменения вступили в силу одновременно во всех торговых точках», — рассказал Раймонд Окманис.

Основными задачами стали точная классификация товаров в соответствии с новым регулированием, адаптация кассовых и учетных систем, замена ценников, а также внедрение методических рекомендаций государственных учреждений, которые были получены сравнительно поздно. Особенно сложно было организовать эту работу в небольших магазинах, где повседневные обязанности выполняет ограниченное число сотрудников.

Дополнительной сложностью для сети LaTS стало ее широкое присутствие по всей Латвии. В сеть входят сотни магазинов, где необходимо было обеспечить единый подход к введению новых правил по НДС. Это потребовало тесного взаимодействия между центральным офисом, специалистами по информационным технологиям и сотрудниками магазинов. По словам Окманиса, процесс перехода показал, насколько важны централизованная координация и своевременная коммуникация со всеми участниками сети.

«Для малых и средних магазинов любое изменение регулирования означает дополнительную административную нагрузку. Нашей задачей было максимально облегчить этот процесс, предложив единые решения и поддержку всем участникам сети. Это позволило провести переход организованно и без существенных неудобств для покупателей», — подчеркнул Окманис.

Хотя новая ставка НДС распространяется лишь на отдельные группы товаров, на практике ее внедрение оказалось значительно шире, чем простая смена ценников. Торговцам необходимо было убедиться, что к каждому товару применяется правильная налоговая ставка, внести изменения в товарные базы данных, обновить информацию о ценах как на полках магазинов, так и в электронных системах, а также проинструктировать персонал о порядке применения новых правил.

В отрасли также отмечают, что подобные изменения требуют не только финансовых вложений, но и значительных временных ресурсов. Именно административная работа становится одним из самых серьезных вызовов, особенно для независимых розничных торговцев, которым приходится одновременно вести повседневную деятельность и внедрять изменения в законодательстве.

Несмотря на возникшие сложности, в LaTS считают, что переход на сниженную ставку НДС в целом прошел успешно. Покупатели увидели новые цены уже с первого дня, а работа магазинов не была нарушена. Это подтверждает, что благодаря тщательной подготовке и скоординированной работе даже масштабные изменения можно внедрить в короткие сроки по всей торговой сети.

При этом представители отрасли отмечают, что в будущем было бы желательно заранее публиковать нормативные акты и методические рекомендации. Это позволило бы торговцам лучше подготовиться к столь масштабным изменениям и снизить административную нагрузку, особенно для малых и средних предприятий.

ООО LaTS было основано в 2007 году с целью объединить малых и средних латвийских розничных продавцов продуктов питания, сократить их издержки и повысить конкурентоспособность. Сегодня сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 магазинов по всей Латвии.