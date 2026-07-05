Сейм Латвии в первом чтении поддержал радикальное снижение бюрократической нагрузки для обычных жителей, которые оказывают услуги другим людям - тренеров, парикмахеров, репетиторов и т. д. Налог для них концептуально утвержден на уровне 10%.

Но есть ряд ограничений. Одно из них такое: зарабатывать на этом можно не более 25 000 евро в год (2 с небольшим тысячи евро в месяц).

Это новшество председатель ответственной за продвижение законопроекта Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Айва Виксна комментирует так: латвийцы должны иметь возможность легально подрабатывать в свободное время без необходимости взваливать на себя сложные административные обязательства перед государством.

Как предполагается, всю техническую работу по расчету и уплате налога за человека автоматически сделает банк.

«Можно вообще не регистрироваться»

«Новые правила разработаны для людей, которые оказывают самые востребованные в повседневной жизни бытовые и профессиональные услуги», – указывают авторы поправок.

Речь идет о фитнес-тренерах, садовниках, репетиторах, парикмахерах, специалистах индустрии красоты, сантехниках и других.

Новый порядок позволит им работать абсолютно легально, не тратя личное время на регистрацию статуса, ведение сложного бухгалтерского учета или заполнение регулярных отчетов.

Поправки к закону устанавливают, что такие поставщики услуг получат законное право вообще не регистрироваться в Службе государственных доходов (СГД) в качестве лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

Им больше не придется сдавать ежеквартальные налоговые декларации. Вместо этого человеку будет достаточно открыть в банке специальный счет доходов от хозяйственной деятельности (SDI-счет — saimnieciskās darbības ieņēmumu konts).

После этого весь обмен информацией, удержание налога и его перечисление в государственный бюджет Латвии будут происходить автоматически на уровне взаимодействия между банком и СГД.

Какие будут ограничения для льготников

Для физических лиц, которые перейдут на этот автоматический режим, ставка налога на микропредприятия составит всего 10 процентов от оборота.

Однако для того, чтобы воспользоваться этой льготной ставкой, соискатель обязан строго соблюдать несколько условий:

-у такого налогоплательщика не должно быть наемных работников;

-человек не может одновременно являться плательщиком налога на микропредприятия в обычном, общем порядке (где ставка составляет 25%);

-оказывать услуги разрешено исключительно физическим лицам (обычным людям, а не фирмам или предприятиям).

Согласно предварительным расчетам и экономическим прогнозам, новой удобной системой смогут воспользоваться порядка 1000 латвийских налогоплательщиков. Впрочем, такой прогноз вызывает удивление – наверняка сэкономить на налогах захотят гораздо больше жителей Латвии.

Как бы то ни было, это позволит дополнительно привлекать в государственный и муниципальные бюджеты страны до 2,5 миллиона евро ежегодно за счет легализации доходов населения, считают авторы поправок.

Помимо этого, Сейм концептуально одобрил в первом чтении и два связанных законопроекта — поправки к закону «О подоходном налоге с населения» и закону «О налогах и пошлинах».

Планируется, что новая упрощенная налоговая система полноценно вступит в силу с 1 января 2027 года.

Однако для того, чтобы эти изменения стали законом, депутатам парламента предстоит рассмотреть и утвердить поправки еще в двух чтениях.

А Минфин против: «Это ловушка для бюджета!»

Министерство финансов (Минфин) уже выступило категорически против упрощенных счетов для мелкого бизнеса – там предрекают миллионные убытки из-за новых налоговых льгот.

В Бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма было направлено заключение по этим поправкам, которые, по мнению Минфина, грозят казне убытками.

Экономические «неграждане»

Первое, за что зацепились эксперты Минфина — это полная неразбериха с терминами.

В действующем законе четко сказано: плательщик налога на микропредприятия — это человек, который зарегистрирован в СГД. Депутаты же вводят новую категорию: «физическое лицо, которое не является лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность».

Минфин считает, что это абсурд: человек по факту ведет бизнес (стрижет, тренирует, копает огороды), просто он не регистрируется. Из-за этого закон превращается в кашу.

Чтобы исправить это, министерство требует либо полностью переписать статьи, либо выделить для пользователей SDI-счетов отдельную главу в законе, четко назвав их «физическими лицами, которые не зарегистрированы в СГД». (Отметим от себя: получается что-то вроде "неграждан" от хозяйственной деятельности - авт.)

Как контролировать?

Кроме того, по мнению Минфина, авторы идеи вообще не прописали правила игры. Например, из текста непонятно: может ли такой «упрощенный» работник оказывать услуги кому угодно, или его клиентами могут быть только обычные люди (физлица), покупающие услугу для личных нужд, а не для своего бизнеса?...

Минфин также требует четко ответить на вопрос: что делать, если человек в течение года открыл такой SDI-счет, потом закрыл, не дойдя до лимита в 25 000 евро, а потом снова открыл? Как его контролировать?

И где прописать правила на случай, если оборот превысит 25 000 евро и ставка должна подскочить до 25%? Минфин считает, что эти правила должны быть жестко закреплены в самом законе о микропредприятиях, а не в законе о подоходном налоге.

О наличке

Депутаты хотят освободить людей от регистрации. Минфин недоумевает: как государство сможет проконтролировать, что условный репетитор или парикмахер не заработал больше 25 000 евро в год, если клиенты платят ему наличными из рук в руки и эти деньги на спецсчет в банке просто не доходят?

И еще: авторы реформы считают, что бюджет получит плюс 2,5 миллиона евро. Их расчет строится на том, что новым режимом воспользуются всего 1 000 человек, каждый заработает ровно по максимуму — 25 000 евро, и заплатит 10% (то есть 2 500 евро в год).

Минфин назвал эти цифры необоснованным оптимизмом.

Во-первых, режим создается для тех, кто подрабатывает эпизодически, и их средний доход будет явно ниже максимума.

Министерство приводит статистику за прошлые периоды. В 2025 году декларации микропредприятий подали 10,8 тысяч физлиц. Из них 9,6 тысячи человек (подавляющее большинство!) вообще не дотянули до оборота в 25 000 евро. И если хотя бы половина из этих реально существующих налогоплательщиков уйдет с режима 25% на новый депутатский режим со ставкой 10%, то государственный бюджет Латвии потеряет около 5,1 миллиона евро в год.

Есть и такой риск: массовый исход легального бизнеса из общего налогового режима. Минфин опасается, что частные учителя, фитнес-тренеры, няни, фотографы, сантехники и электрики, которые сегодня честно платят стандартные налоги, быстро подсчитают выгоду и перейдут на 10%. В итоге казна может потерять серьёзные деньги.