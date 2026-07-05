Пока ежедневные заголовки новостей о геополитической ситуации и безопасности в регионе заставляют многих затаить дыхание, в кухнях и гостиных латвийских семей всё чаще звучит вопрос, о котором большинство предпочитает не говорить вслух: неужели война действительно приближается?

Бурную дискуссию и эмоциональный обмен мнениями в популярной группе Facebook «Форум отзывчивых мам» вызвал анонимный вопрос: «Верите ли вы, что уже в этом году, в ближайшие месяцы, Латвию действительно затронет война и нужно будет бежать?»

За несколько часов под публикацией появились десятки комментариев, пишет la.lv. Вот какие настроения царят в обществе и как участники обсуждения отвечают на этот экзистенциальный вопрос.

Марис оставил развернутый комментарий:

«Вера возникает там, где не хватает знаний. Важно только то, что ты знаешь или не знаешь. Риск существует, и он выше, чем когда-либо раньше. Но всё равно он очень мал — примерно как выиграть миллион в лотерею.

Гораздо более вероятны провокации, гибридные атаки и тому подобное, но не полномасштабное вторжение, которое невозможно осуществить без подготовки. Поэтому нет никаких оснований становиться беженцами.

Чтобы действительно появилась причина бежать, нужно сначала увидеть сосредоточение у границы как минимум нескольких десятков тысяч враждебных военнослужащих. Такое невозможно сделать незаметно. А сейчас подобных сигналов нет.

Вспомним, что перед полномасштабным вторжением в Украину проходили военные учения в Беларуси с участием крупных сил российской армии. Специалисты за несколько недель до начала войны уже понимали, что нападение состоится. Вопрос был лишь в том, в какой именно день. Кроме того, оставалась надежда, что на такую глупость всё же не пойдут.

Другими словами, полностью неожиданным такое вторжение не было и быть не может. Неожиданно можно забросить лишь диверсионную группу, но это не повод куда-то бежать.

Какими будут признаки открытого вторжения? Союзнические войска начнут массово прибывать в Латвию. Начнётся масштабное перемещение военной техники, которое заметят абсолютно все, а не только как во время обычных учений.

К тому же свою пулю не услышишь: если судьба такова, нигде не спрячешься. Поэтому не нужно переживать, пугать детей и жить в постоянном стрессе. Всё будет хорошо.

Единственное, к чему действительно нужно относиться серьёзно, — это сигналы воздушной тревоги. Не выходите на улицу и не наблюдайте за небом, потому что опасность представляют не только вражеские дроны и ракеты, но и средства, которыми их пытаются сбить. Даже успешно уничтоженные ракеты и беспилотники могут упасть кому-то на голову.

В такие моменты лучше спокойно сидеть под крышей и играть в "Монополию". Всё будет хорошо и спокойно. Вероятность погибнуть на улице в результате ДТП даже выше».

Эрика поддержала его мнение:

«Ничего здесь не случится. Не стоит переживать. Наслаждайтесь жизнью и постарайтесь держать дома немного наличных — хотя бы в носке, на всякий случай. А так здесь уже ничего нет… Всё давно разворовали, и мы, полумёртвые, никому не нужны».

Другой участник обсуждения написал:

«Людей очень легко запугать и загнать в стресс. Латвия и так уже распродана — и русским, и другим. Что ещё здесь можно захватить? Заводов почти не осталось. Что у нас ещё можно отнять? Нужно мыслить логично. Нам уже несколько лет говорят, что будет война. Где она? Была "война" с ковидом, а теперь что?

Из Латвии, возможно, действительно придётся уезжать, но не из-за войны. Скорее потому, что закрываются предприятия, всё дорожает, а нормально заработать невозможно, если ты не депутат».

Ещё один анонимный пользователь заметил:

«Может, перестанем становиться участниками российской дезинформации? Это один из способов посеять панику и дестабилизировать страну».

Кристине также считает, что войны не будет, однако полагает, что «людей сознательно запугивают, чтобы ими было легче управлять».

Вскоре обсуждение было удалено из группы.

Между тем агентство LETA сообщает, что на следующей неделе правительство на закрытом заседании рассмотрит подготовленный Бюро по защите Конституции (SAB) новый анализ угроз государственной безопасности.

Ранее SAB сообщало, что документ разрабатывается совместно с Службой государственной безопасности и Службой военной разведки и безопасности. На его основе впоследствии готовится и утверждается правительством Концепция национальной безопасности.

Анализ угроз государству представляет собой всестороннюю оценку существующих и потенциальных угроз национальной безопасности и факторов риска. Он составляется один раз в четыре года.

Содержание анализа не подлежит публикации, поскольку включает сведения, составляющие государственную тайну.