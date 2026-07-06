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А просто летний дождь пройдет. Хороший - что обещают нам синоптики завтра 0 137

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
LETA
Изображение к статье: Люди под зонтами

Во вторник в Латвии ожидается очередной дождливый летний день, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, ожидается гроза.

Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. На побережье в первой половине ночи ветер будет порывистым.

Воздух остынет до +8..+13 градусов, на морском побережье будет теплее - +13..+16 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, в середине ночи и утром временами будет идти дождь, возможна гроза с сильными ливнями.

Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +11..+12 градусов.

Во вторник в течение дня облаков станет больше, местами пройдет дождь, а вечером, когда Латвию с юго-запада достигнет обширная зона осадков, на западе страны ожидается дождь.

Температура воздуха днем достигнет +16..+21 градуса.

В столице дождь пойдет во второй половине дня. Временами будет светить солнце, будет дуть слабый до умеренного южный ветер, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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