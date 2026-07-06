Проблемы с автобусным сообщением между Ригой и Адажи продолжаются. В понедельник предприятие «Latvijas sabiedriskais autobuss» отменило еще 30 рейсов, объяснив это нехваткой водителей. За последние четыре дня число отмен достигло уже 100.

Согласно информации Автотранспортной дирекции, в понедельник не состоялись 30 автобусных рейсов в направлении Адажи. Во всех случаях причиной указано отсутствие водителя.

Это продолжение проблемы, возникшей еще в конце прошлой недели. В пятницу и субботу предприятие отменило в общей сложности 46 рейсов, а в воскресенье — еще 24. Таким образом, за четыре дня пассажиры столкнулись уже со 100 отмененными рейсами.

Под сокращение движения вновь попали несколько популярных маршрутов, связывающих Ригу с Адажи, Кадагой, Царникавой, Гаркалне, Алдери, Подниеками, Бирзниеками и другими населенными пунктами.

Особенно заметными перебои могут оказаться для пассажиров, ежедневно пользующихся общественным транспортом для поездок на работу, учебу или домой. В течение понедельника были отменены рейсы как в дневные, так и в вечерние часы.

Ситуация уже привлекла внимание Министерства сообщения. Министр Рихард Козловскис заявил, что ожидает от Автотранспортной дирекции подробных объяснений причин массовых отмен и конкретного плана по стабилизации перевозок, особенно в летний период.

По словам министра, при организации регионального общественного транспорта главное — обеспечить жителям возможность беспрепятственно добираться до места назначения. Он подчеркнул, что недопустимо, когда из-за проблем перевозчиков страдают пассажиры и нарушается расписание автобусного сообщения.

Пока информации о том, когда движение вернется к обычному графику, нет.