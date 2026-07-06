Более 2200 будущих десятиклассников уже подтвердили зачисление в одну из рижских средних школ. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис призвал родителей и школьников не ждать окончания отведенных 72 часов и подтверждать выбор как можно раньше, чтобы ускорить прием остальных абитуриентов.

По состоянию на вечер воскресенья согласие на обучение в одной из рижских средних школ подтвердили чуть более 2200 учеников. Всего же заявления на поступление в этом году подали 5332 школьника.

По словам Вилниса Кирсиса, процесс проходит в соответствии с планом, а новая система приема пока показывает себя эффективно.

Сейчас многие места остаются «зарезервированными», пока семьи принимают окончательное решение. Чем быстрее школьники подтверждают выбранную школу или отказываются от места, тем быстрее приглашения получают следующие кандидаты по очереди.

Именно поэтому в самоуправлении просят не использовать весь предусмотренный срок в 72 часа, если решение уже принято.

В дальнейшем правила приема могут стать еще более оперативными. Вице-мэр допустил, что срок на подтверждение места можно сократить до 48 часов. Кроме того, обсуждается возможность отправлять абитуриентам предложения не по всем выбранным школам сразу, а только по двум или трем наиболее приоритетным вариантам.

В Рижской думе также считают, что систему поступления можно сделать более удобной, объединив ее с приемом в техникумы и другие профессиональные учебные заведения.

Как отметил Кирсис, опыт прошлого года показывает, что часть выпускников после подачи документов в средние школы в итоге выбирает профессиональное образование. В 2025 году заявления подали около 5200 человек, однако в итоге в рижские школы были зачислены 3900 учеников.

В этом году в столице планируется открыть десятые классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего предусмотрено около 4500 учебных мест.

Прием заявлений уже завершен. Сейчас продолжается распределение мест, оформление отказов и рассылка новых приглашений тем школьникам, которые находятся в очереди.