В понедельник на внеочередном заседании думы Балвского края депутаты утвердили план урезания расходов муниципального бюджета на 169 383 евро.

Такое решение самоуправлению пришлось принять, чтобы до 8 июля подать документы в Министерство финансов с просьбой перенести на следующий год основные суммы, подлежащие погашению по двум займам.

Как рассказал на заседании думы заместитель исполнительного директора самоуправления Балвского края Янис Бубнов, план оптимизации расходов муниципального бюджета необходим, чтобы сократить расходы муниципального бюджета в следующем году и разработать сбалансированный бюджет самоуправления на 2027 год.

В плане оптимизации обобщены пять решений заседаний думы, которые предусматривают оптимизацию деятельности различных учреждений.

Передав обеспечение функции теплоснабжения в Жигури АО "Balvu enerģija", самоуправление сэкономит 20 383 евро. Закрыв детский сад в Жигури, самоуправление сэкономит 88 542 евро. Переход отопления Кубулского дошкольного образовательного учреждения "Ieviņa" с дров на гранулы позволит самоуправлению сэкономить 20 244 евро.

Со следующего учебного года, закрыв ступень 10-12-х классов Балтинавской средней школы и не открывая 10-й класс в Ругайской и Рекавской средних школах, самоуправление сэкономит 7598 евро.

Также запланирована реорганизация Вилякского центра социального ухода. На пожилых людях собираются сэкономить 32 616 евро.