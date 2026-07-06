Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чтобы не обанкротиться, самоуправление в Латвии вынуждено закрыть детский сад и урезать помощь старикам 2 1197

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жигури

В понедельник на внеочередном заседании думы Балвского края депутаты утвердили план урезания расходов муниципального бюджета на 169 383 евро.

Такое решение самоуправлению пришлось принять, чтобы до 8 июля подать документы в Министерство финансов с просьбой перенести на следующий год основные суммы, подлежащие погашению по двум займам.

Как рассказал на заседании думы заместитель исполнительного директора самоуправления Балвского края Янис Бубнов, план оптимизации расходов муниципального бюджета необходим, чтобы сократить расходы муниципального бюджета в следующем году и разработать сбалансированный бюджет самоуправления на 2027 год.

В плане оптимизации обобщены пять решений заседаний думы, которые предусматривают оптимизацию деятельности различных учреждений.

Передав обеспечение функции теплоснабжения в Жигури АО "Balvu enerģija", самоуправление сэкономит 20 383 евро. Закрыв детский сад в Жигури, самоуправление сэкономит 88 542 евро. Переход отопления Кубулского дошкольного образовательного учреждения "Ieviņa" с дров на гранулы позволит самоуправлению сэкономить 20 244 евро.

Со следующего учебного года, закрыв ступень 10-12-х классов Балтинавской средней школы и не открывая 10-й класс в Ругайской и Рекавской средних школах, самоуправление сэкономит 7598 евро.

Также запланирована реорганизация Вилякского центра социального ухода. На пожилых людях собираются сэкономить 32 616 евро.

×
Читайте нас также:
#образование #детский сад #старики
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
0
2
0
5

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Больница Страдиня
Изображение к статье: Женщина, считающая мелочь
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: Клещ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Lifenews
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: флаг Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: дума Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Стирка белых вещей.
Люблю!
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Иконка видео
Lifenews
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: флаг Беларуси
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео