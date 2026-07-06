Жители Латвии живут все дольше, а детей рождается все меньше. В ближайшие десятилетия эта тенденция существенно изменит структуру общества: пенсионеров станет больше, а работающих, которые обеспечивают функционирование социальной системы, — меньше.

Если в 2025 году на одного пенсионера в Латвии приходилось около 2,6 работающего, то к 2040 году этот показатель снизится до 2,0, а к 2060 году может сократиться до 1,4.

Это означает, что устойчивость латвийской экономики во многом будет зависеть от финансового положения пожилых людей. Если пенсионеры будут иметь достаточные накопления, они продолжат активно потреблять и поддерживать экономический оборот. В противном случае возрастет нагрузка на государственный бюджет и систему социального обеспечения.

В этих условиях все большее значение приобретает так называемая «серебряная экономика» — экономическая активность людей старше 50 лет. Именно этой теме была посвящена экспертная дискуссия, организованная одним местным банком и посвященная будущему второго уровня пенсионной системы.

Минус сотни евро

Как подчеркивает финансист Арнолд Чулкстен, размер будущей пенсии напрямую зависит от решений, которые люди принимают сегодня на рынке труда.

«Первый и второй уровни пенсионной системы формируются за счет социальных взносов. Однако в Латвии около трети работающих уплачивают социальные взносы только с минимальной зарплаты либо вообще их не делают. Еще часть работников платит взносы не в полном объеме, а лишь 60–70% занятых перечислили хотя бы один социальный взнос за последний год».

По оценке эксперта, каждый неуплаченный сегодня социальный взнос означает прямые потери для будущей пенсии — речь идет о десятках, а иногда и сотнях евро ежемесячно после выхода на заслуженный отдых.

Что делать?

Во-первых, важно понимать, что пенсионный капитал понадобится только после выхода на пенсию, поэтому крайне важно выбрать инвестиционную стратегию, соответствующую возрасту.

«Мы видим, что около 35% участников второго пенсионного уровня по-прежнему находятся в пенсионных планах, не соответствующих их возрасту. В результате многие люди как минимум до 55 лет не инвестируют 100% средств в фонды акций, что в долгосрочной перспективе может сократить потенциальную доходность накоплений почти на 50%», — поясняет Чулкстен.

Во-вторых, необходимо откладывать деньги регулярно и в соответствии со своими доходами. Во втором пенсионном уровне такую дисциплину автоматически обеспечивают социальные взносы. Если же человек копит самостоятельно, пенсионные накопления следует воспринимать как обязательный ежемесячный платеж, а не откладывать деньги только тогда, когда остаются свободные средства. Именно регулярные накопления помогают избежать импульсивных решений во время колебаний финансовых рынков. Более того, в долгосрочной перспективе последовательное инвестирование даже в периоды кризисов может принести на 20–30% больше дохода, чем нерегулярные вложения.

А может взять и поделить?

Для достойной пенсии в будущем будут важны все три уровня пенсионной системы. Демографические тенденции показывают, что одного лишь первого уровня уже недостаточно для сохранения привычного уровня доходов после завершения трудовой деятельности.

Чулкстен почему-то уверен, что досрочное изъятие пенсионных накоплений может иметь серьезные последствия.

«Второй пенсионный уровень создан для обеспечения доходов в старости. Если снять эти средства раньше времени, будущая пенсия может оказаться примерно на 30% ниже. Если же человек не формирует дополнительные накопления в рамках третьего пенсионного уровня, его доходы после выхода на пенсию могут сократиться почти вдвое и составить около 20% от прежней заработной платы. Одновременно это увеличит нагрузку на государственный бюджет, поскольку возрастет число людей, которые в старости будут зависеть от государственной поддержки».

Опыт других стран Балтии свидетельствует о том, что пенсии можно потратить раньше времени. Так, в Эстонии значительная часть досрочно снятых пенсионных средств была потрачена на текущее потребление или погашение кредитов. В Литве после выплат резко вырос спрос на потребительские товары, особенно на мебель, электронику и ювелирные изделия.

Есть идея

Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) призывает Сейм с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих на работу людей в возрасте старше 50 лет, в том числе пенсионеров.

Как отмечается в резолюции, с учетом тенденции старения общества и в заботе о поддержании качественного уровня жизни людей старшего возраста ЛФП призывает Сейм разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год с целью как можно дольше сохранить каждого трудоспособного человека на латвийском рынке труда.

В том числе федерация призывает Сейм разработать поправки к законодательным актам о налогах и с 2027 года ввести льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет, чтобы дать людям этой возрастной группы возможность работать на неполную ставку, а работодателям за это была бы компенсирована соответствующая сумма налогов, уплачиваемых в госбюджет.

Отметим, что эта резолюция была внесена в Сейм осенью прошлого года, но воз и ныне там.