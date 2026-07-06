Опасения, что электронное направление после записи к врачу «блокируется» и его нельзя использовать в другом медицинском учреждении, не подтвердились. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что направление остается действительным, однако при смене клиники необходимо соблюдать установленный порядок.

Поводом для разъяснений стала публикация юриста Солвиты Олсены в Facebook. Она раскритиковала новую систему электронных направлений, заявив, что после записи на обследование направление фактически становится недоступным для использования в другом медицинском учреждении, даже если там свободное время появляется раньше.

В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что само направление не теряет силу. Его можно использовать повторно, если отменить предыдущую запись или если новое медицинское учреждение примет направление через систему E-veselība.

В центре напомнили, что после внедрения новой системы каждое электронное направление получает уникальный идентификатор и может быть связано только с одной активной записью на прием.

Такой принцип введен для того, чтобы пациенты не занимали одновременно несколько мест в очередях. По данным центра, примерно каждый пятый записавшийся на прием пациент не приходит к врачу и заранее не отменяет визит, из-за чего увеличивается время ожидания для других.

При этом порядок смены медицинского учреждения зависит от даты приема.

Если до назначенного визита остается более пяти дней, новое медицинское учреждение может автоматически принять электронное направление через E-veselība или собственную информационную систему. В этом случае пациенту не нужно самостоятельно связываться с первой клиникой для отмены записи.

Если же до приема осталось менее пяти дней, сначала необходимо отменить существующую запись. После этого направление вновь становится доступным для оформления приема в другом медицинском учреждении.

Фактически новая система не запрещает сменить клинику, а лишь не позволяет одновременно удерживать несколько мест в очередях по одному направлению.

В Центре цифрового здравоохранения также подчеркнули, что этот принцип существовал и раньше: пациентам рекомендовалось отменять ненужные записи, чтобы освободить место для других.

Новая система электронных направлений действует с 5 мая. Теперь направления на большинство амбулаторных и стационарных медицинских услуг оформляются в электронном виде по принципу «одно направление — одна активная запись».

Поскольку не все медицинские учреждения успели полностью внедрить новую функциональность, переходный период продлится до 15 сентября. До этого времени в E-veselība продолжают работать как новый, так и прежний механизм оформления направлений, а старые направления автоматически преобразуются в новый формат.

Бумажные направления сохранятся только для отдельных случаев — например, при технических сбоях информационных систем или во время визитов врача на дом.