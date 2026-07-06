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Где в Латвии самые большие пробки из-за дорожных работ 0 48

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ремонт дороги
ФОТО: LETA

Водителям, планирующим поездку по дороге между Валдемарпилсом и Роей, стоит заранее рассчитывать маршрут. Из-за дорожных работ здесь организованы шесть участков с реверсивным движением, а время в пути увеличилось примерно на 50 минут.

По данным Latvijas Valsts ceļi (LVC), самые серьезные ограничения сейчас действуют на региональной дороге Валдгале — Роя (P126). На участке от Валдемарпилса до Рои движение организовано через шесть светофорных участков, поэтому автомобилистам придется закладывать на поездку почти на час больше обычного.

Всего дорожные работы в настоящее время ведутся на 68 участках государственных автодорог Латвии. Кроме того, ремонт продолжается на семи мостах и путепроводах.

Не только запад Латвии сталкивается с задержками. На Даугавпилсском шоссе (A6) между Госпори и Ницгале проезд через ремонтируемый участок занимает около 40 минут, а между Калнишки и Любасте — примерно 25 минут.

Еще одна зона с существенными ограничениями находится на Даугавпилсской объездной дороге (A14) и далее в направлении Свенте. Здесь оборудованы два участка со светофорным регулированием, а задержка может достигать получаса.

Среди региональных дорог одна из самых продолжительных задержек ожидает водителей на трассе Гулбене — Балви — Виляка — граница России (P35). Между Литене и Балви работают шесть светофорных участков, из-за чего проезд может занять примерно на 45 минут больше.

Еще несколько дорог, где стоит учитывать дополнительное время:

  • P87 Бауска — Айзкраукле (Озолайне — Барбеле) — до 30 минут, участок возле Озолайне закрыт для транзитного транспорта;
  • P114 Илмая — Приекуле — граница Литвы — около 35 минут;
  • P131 Тукумс — Кестерциемс — около 22 минут;
  • P80 Тинужи — Кокнесе — отдельные участки могут увеличить время поездки на 30–45 минут.

Летний сезон традиционно становится самым активным периодом дорожных ремонтов, поэтому время в пути на привычных маршрутах может заметно отличаться от обычного. Особенно это касается поездок к побережью и в восточные регионы страны.

Перед выездом LVC рекомендует проверять актуальные ограничения движения, чтобы заранее выбрать оптимальный маршрут или предусмотреть дополнительное время на дорогу.

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#Латвия #транспорт #пробки #ремонт дорог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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