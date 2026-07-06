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Гроза может быть опасна для гипертоников: как перепады погоды влияют на давление 0 21

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза

Резкое падение атмосферного давления, высокая влажность и гроза могут ухудшить самочувствие людей с гипертонией. Исследователи отмечают, что в такие периоды возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений, поэтому врачи советуют быть особенно внимательными к своему здоровью.

Во время грозы атмосферное давление обычно снижается, а влажность воздуха повышается. Организму приходится быстро приспосабливаться к этим изменениям, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. У людей с гипертонией это может спровоцировать резкие колебания артериального давления.

Как сообщает издание Futurity со ссылкой на исследование ученых Гарвардского университета, в периоды гроз и штормов медики фиксируют увеличение числа госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как снизить риск

Врачи рекомендуют в такие дни избегать интенсивных физических нагрузок, чаще находиться в хорошо проветриваемых помещениях и поддерживать достаточный питьевой режим. От алкоголя и большого количества кофе лучше отказаться.

Людям, страдающим гипертонией, важно заранее убедиться, что необходимые лекарства находятся под рукой, особенно препараты, назначенные врачом для экстренного снижения давления.

Если давление резко повысилось, следует принять полулежачее положение, расстегнуть тесную одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и принять назначенное лекарство.

При появлении боли в груди, одышки, онемения конечностей или если состояние не улучшается в течение 40–50 минут после приема препарата, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Гроза сама по себе не является причиной гипертонического криза, однако резкие изменения погоды могут стать дополнительным фактором риска для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Поэтому в такие дни особенно важно соблюдать рекомендации врача, контролировать артериальное давление и не игнорировать тревожные симптомы.

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#медицина #погода #скорая помощь #профилактика #сердце #сосуды #здоровье #гипертония #лекарства
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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