Хотя в данных официальной статистики указано, что средняя чистая зарплата в Латвии в первом квартале 2026 года превышает 1300 евро нетто, часть жителей регионов сталкивается с совершенно иной реальностью — выживанием при более низких доходах и необходимостью подработок или поддержки семьи.

О своём опыте рассказывает Ивета из Гулбенского края, которая в повседневной жизни совмещает оплачиваемую работу с получением дополнительного дохода в индивидуальной коммерческой деятельности.

«На 500–600 евро выжить очень трудно»

Ивета отмечает, что в регионах уровень доходов часто низкий, а стоимость жизни — независимо от этого — продолжает расти.

«Если на руки получаешь 600 евро и на такую сумму нужно выжить, в том числе платить за электричество, еду и всё остальное, то это действительно очень трудно», — говорит она.

Ивета пару лет назад работала также на местном молочном заводе, где зарплата составляла 250 евро. Муж, вернувшись с работы за границей, посмеялся и спросил: «Это за день или за месяц?»

По её мнению, проблема также в том, что официальные средние показатели не отражают ситуацию в сельской местности.

«Я считаю, что это трагично, и не понимаю, откуда они берут эти средние зарплаты по стране», — отмечает она.

Впрочем, чтобы понять это, достаточно посмотреть на зарплаты чиновников и членов советов, которые получают по 20 тысяч в месяц.

Ивета также упоминает, что многие люди в сельской местности стараются обеспечить себе дополнительный доход, занимаясь небольшими хозяйственными работами, домашним производством или другой дополнительной занятостью.

«Я сама выращиваю овощи и делаю всё, что возможно», — говорит она. Экономя расходы, в повседневной жизни она предпочитает передвигаться на велосипеде или пешком.

Чтобы обеспечить дополнительный доход, Ивета зарегистрировалась как индивидуальный коммерсант (IK) и пыталась развивать домашнее производство. Однако она считает, что административные требования и отношение окружающей среды к малым предпринимателям могут быть сложными.

Контраст с официальной статистикой

Доходы Иветы контрастируют с официальными данными государства.

В последних данных Центрального статистического управления за 1-й квартал 2026 года видно:

средняя брутто-зарплата в Латвии — 1831 евро медиана оплаты труда — 1457 евро брутто средняя оплата за один отработанный час — 11,87 евро брутто Статистика также свидетельствует о росте зарплат за год примерно на 4–5%.

В то же время ЦСУ указывает, что самые высокие зарплаты — в финансовой сфере, в отраслях информации и коммуникации, а также в энергетике.

Опубликованная в социальных сетях статистика ЦСУ вызвала дискуссии среди комментаторов.

Одна жительница, Яна, спрашивает, откуда берутся данные о зарплатах — из опросов респондентов или из Службы государственных доходов?

Центральное статистическое управление поясняет в комментарии:

«Источником данных является квартальное выборочное обследование, в котором участвуют примерно 5,3 тысячи учреждений и предприятий, а также административные данные Службы государственных доходов. Предприятия для выборки отбираются случайным образом в группах экономически активных предприятий, сформированных по отрасли, размеру предприятия и сектору. Чтобы снизить нагрузку на респондентов, выборка по возможности формируется по принципу ротации. В то же время крупные предприятия с 100 и более работниками, а также единицы общественного сектора включаются в обследование постоянно и не ротируются».

Что предлагает государство для решения ситуации?

Государственное агентство занятости (NVA), комментируя уровень занятости и благосостояния в регионах, подчёркивает, что жителям доступен широкий спектр инструментов поддержки для балансирования предложения и спроса на рынке труда.

Чтобы помочь тем, кому поиск работы затрудняют расстояние и транспортные расходы, NVA предлагает поддержку региональной мобильности. Она даёт возможность в течение четырёх месяцев получать компенсацию транспортных расходов или расходов на жильё, если работа находится не менее чем в 15 километрах от задекларированного места жительства.

Также агентство указывает, что предоставляется специальное финансирование и консультации по разработке бизнес-плана для тех, кто хочет начать коммерческую деятельность или самозанятость.

В свою очередь, жителям, которые долгое время не могут найти работу, NVA в сотрудничестве с самоуправлениями предлагает оплачиваемые временные общественные работы. В этой программе предусмотрено вознаграждение в размере 300 евро в месяц, и она нацелена именно на наиболее уязвимые группы общества — длительно безработных (без работы не менее 36 месяцев), лиц с инвалидностью, людей предпенсионного возраста и другие группы, помогая им сохранять базовые трудовые навыки.

Пока официальная статистика показывает рост зарплат и средний уровень доходов выше 1300 евро нетто, для части жителей регионов повседневная реальность по-прежнему означает жизнь за счёт нескольких источников дохода и дополнительных работ, чтобы покрыть основные расходы.