Каждый выход в лес, парк или даже на собственный участок этим летом требует повышенной осторожности. В Латвии число заболевших болезнью Лайма достигло самого высокого уровня за последние 13 лет, а специалисты предупреждают: сегодня переносчиками опасной бактерии могут быть от 50% до 70% клещей.

В прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии. Это самый высокий показатель заболеваемости за последние 13 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Больше заболевших в последний раз было зарегистрировано только в 2012 году, когда болезнь Лайма выявили у 724 человек.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, представляет собой бактериальную инфекцию, которую человеку передают зараженные клещи. Заболевание значительно легче поддается лечению при раннем выявлении, однако при поздней диагностике инфекция может поражать суставы, нервную систему и сердце.

Энтомолог Волдемар Спунгис сообщил, что в последние годы в Латвии существенно выросла доля клещей, являющихся переносчиками бактерии боррелии — возбудителя болезни Лайма. По его словам, в настоящее время этой бактерией могут быть заражены от 50% до 70% клещей, что является одним из самых высоких показателей за последние годы.

Спунгис отметил, что доля клещей, переносящих боррелии, в последние годы постоянно увеличивается. Он также пояснил, что болезнь Лайма является для Латвии сравнительно "молодым" заболеванием, а ее распространение во многом зависит от численности диких животных на конкретной территории.

«Бактерия боррелия живет в кишечнике животных и постоянно циркулирует в природе между клещами и дикими животными. Клещ присасывается, например, к зайцу, заражается бактерией, затем зайца съедает лиса, после чего инфекция может передаваться другим животным. Так формируется природный цикл инфекции, в который может попасть и человек», — рассказал энтомолог.

По его словам, чем больше как мелких, так и крупных диких животных и чем выше их разнообразие, тем благоприятнее условия для распространения зараженных клещей. Особенно это характерно для заброшенных природных территорий.

«Дикие животные являются своеобразным резервуаром, в котором накапливаются бактерии боррелии. Там, где обитают мелкие животные — например, полевки, ежи и зайцы, — увеличивается численность лисиц, других хищников, а также крупных лесных животных, что создает благоприятную среду для циркуляции инфекции», — пояснил специалист.

Как защититься от клещей

В SPKC напоминают, что чаще всего клещи цепляются к человеку на высоте 5–15 сантиметров от земли.

Перед походом в лес или на луг рекомендуется надевать одежду, которая не позволит клещу попасть под нее. В частности, желательно заправлять брюки в носки или сапоги, а также выбирать одежду с максимально плотно прилегающими манжетами и воротником.

Клещей можно встретить не только в лесу, но и в городских парках или на приусадебных участках. Поэтому важно регулярно косить траву, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе поваленные деревья и ветки, а также скашивать траву под кустарниками. Детские игровые площадки рекомендуется размещать на солнечных участках вдали от кустов и густой растительности.

Во время прогулки специалисты советуют периодически осматривать одежду, чтобы вовремя заметить и стряхнуть клещей. Легче всего они заметны на светлой одежде. После возвращения домой необходимо тщательно проверить тело и одежду.

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