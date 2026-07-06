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Почему затопило больницу Страдиня? Там назвали причину и рассказали о последствиях 0 265

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больница Страдиня
ФОТО: пресс-фото

Утечка воды в 32-м корпусе Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня после сильных ливней стала следствием изношенной инфраструктуры. В больнице подчеркивают, что чрезвычайно интенсивные осадки лишь обострили существующие проблемы здания.

В больнице Страдиня сообщили новые подробности о последствиях сильного ливня, который в ночь на воскресенье привел к протечкам сразу в нескольких корпусах медицинского учреждения.

По словам руководителя отдела общественных отношений PSKUS Винеты Клявини, причиной происшествия стали риски, связанные с устаревшей инфраструктурой больницы. Сильнейшие осадки лишь ускорили проявление этих проблем.

Наиболее серьезно пострадало 14-е отделение Центра заболеваний легких и торакальной хирургии, расположенное на шестом этаже 32-го корпуса. Незначительные протечки были зафиксированы и в нескольких отделениях этажами ниже. Кроме того, в 15-м корпусе дождевая вода проникла в отдельные помещения подвального этажа.

Для обеспечения безопасности пациентов больница перевела 32 человека из пострадавшего отделения в другие подразделения. Их лечение продолжается в отделении общей кардиологии и отделении интенсивной терапии.

При этом больница подчеркивает, что плановая госпитализация в понедельник не отменялась. Все пациенты, которым ранее было назначено лечение, принимаются в обычном порядке.

Одновременно администрация оценивает наличие свободных коек и возможности отделений. В ближайшее время временно планируется ограничить часть плановой госпитализации по кардиологическому профилю, а также по внутренней медицине.

Экстренная медицинская помощь продолжает оказываться в координации со Службой неотложной медицинской помощи. Для отдельных категорий пациентов пока сохраняются временные ограничения на госпитализацию.

Технические службы продолжают устранять последствия подтопления и проводят детальное обследование здания, чтобы определить объем повреждений и как можно быстрее вернуть помещения к полноценной работе.

В больнице отмечают, что произошедшее вновь показало необходимость модернизации инфраструктуры. По словам Клявини, именно поэтому важное значение имеет строительство нового корпуса A2. В конце июня был подписан договор на его возведение, что стало одним из ключевых этапов реализации проекта.

В результате происшествия никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал. Ситуация остается под контролем, а больница обещает сообщать о дальнейших изменениях по мере поступления новой информации.

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#строительство #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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