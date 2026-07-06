До начала нового отопительного сезона остается несколько месяцев, однако однозначного ответа на вопрос о будущих тарифах пока нет. После скачка цен на природный газ, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, ситуация на рынке стабилизировалась, но многое будет зависеть от того, на каком топливе работают конкретные предприятия теплоснабжения.

Рост напряженности на Ближнем Востоке привел к подорожанию природного газа, а вместе с ним вновь возникли вопросы о стоимости отопления в предстоящем сезоне.

Пока специалисты не ожидают единого сценария для всей страны. Размер тарифов, как и в предыдущие годы, будет зависеть от конкретного поставщика тепла и используемого топлива.

В населенных пунктах, где тепло в основном вырабатывается из природного газа, влияние колебаний цен на энергоносители может оказаться более заметным. Там, где основным топливом остается древесная щепа, ситуация может быть иной.

По словам директора департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг Яниса Негрибса, делать окончательные выводы пока рано. Сейчас предприятия теплоснабжения пересматривают договоры на поставку топлива, и только после завершения этого процесса станет понятнее, как изменятся тарифы.

Это означает, что жители разных городов и самоуправлений могут столкнуться с различной стоимостью отопления. Единого повышения или снижения тарифов по всей Латвии не ожидается.

При этом власти подчеркивают, что вопрос касается именно цены, а не доступности топлива. По данным Министерства климата и энергетики, дефицита природного газа в предстоящий отопительный сезон не прогнозируется.

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс сообщил, что в Инчукалнское подземное газохранилище уже закачано более 9 тераватт-часов газа. Для сравнения, в умеренно холодную зиму Латвия обычно потребляет около 8 тераватт-часов.

На европейском рынке стоимость газа после недавнего скачка частично снизилась, однако по-прежнему остается выше уровня начала года. Именно эти ценовые колебания будут влиять на закупочную стоимость топлива для производителей теплоэнергии.

В то же время нынешняя ситуация существенно отличается от энергетического кризиса 2022 года. Тогда после полномасштабного вторжения России в Украину европейскому рынку пришлось в короткие сроки искать замену российскому газу, что вызвало резкий рост цен. Сейчас подобных признаков паники на рынке не наблюдается.

Окончательная картина станет яснее ближе к началу отопительного сезона, когда теплоснабжающие предприятия завершат закупки топлива и объявят тарифы на предстоящую зиму.