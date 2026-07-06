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Погода в Латвии на понедельник: где ждать грозы, ливни и когда выглянет солнце 0 53

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маки

Новая неделя в Латвии начнется с переменчивой погоды. В течение дня во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и сильные ливни, однако во второй половине дня осадки постепенно будут прекращаться.

По прогнозам синоптиков, в понедельник небо над Латвией будет часто затягивать кучево-дождевыми облаками. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозы с интенсивными ливнями.

При этом осадки не будут продолжительными. В течение дня облачность станет менее плотной, и периодически будет выглядывать солнце.

Температура воздуха останется умеренной — днем ожидается от +15 до +20 градусов. Самая теплая погода прогнозируется в центральных районах страны.

Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренной силы. На морском побережье порывы могут достигать 15–17 метров в секунду. Во второй половине дня ветер постепенно сменится на западный и юго-западный.

Жителям стоит учитывать, что во время прохождения грозовых облаков погода может меняться очень быстро. Даже если утром светит солнце, в течение нескольких минут возможны сильный дождь и порывистый ветер.

В Риге также прогнозируются периодические дожди, а отдельные грозовые облака могут принести сильные ливни. Однако после обеда вероятность осадков уменьшится, и появятся солнечные прояснения.

Столбики термометров в столице поднимутся примерно до +20 градусов, а порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

По мере продвижения дня погода станет спокойнее, поэтому вторая половина понедельника будет более благоприятной для прогулок и работы на открытом воздухе.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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