Комитет по социальным вопросам Рижской Думы рассмотрел вопрос, который хотя бы частично мог бы изменить ситуацию с занятостью – куда бы пойти трудиться тем, кого лишили мест на рынке.

По Закону о социальных услугах и социальной помощи, в каждом самоуправлении должны быть специалисты по социальной работе. В 2026 году в столице штат таких специалистов был заполнен лишь на 43 процента.

С 2023 по 2025 годы в учреждениях Департамента благосостояния самоуправления государственного города Рига в среднем ежемесячно имелось 110 вакантных рабочих мест; за первые 6 месяцев 2026 года – 87, из которых 53 – специалисты по социальной работе.

Поэтому город решил мотивировать желающих потрудиться в этой непростой сфере – Рига будет платить по 200 евро тем, кто пожелает выучиться на соцработника; всего выделено 80 тысяч евро.