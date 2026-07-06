История пассажирки airBaltic вызвала активное обсуждение в социальных сетях после того, как ее шестилетней дочери автоматически выделили место отдельно от родителей. В авиакомпании заявили, что такая ситуация возникла из-за поздней регистрации на рейс и встречается крайне редко.

Пассажирка Алисе Витола рассказала в Facebook, что во время регистрации на рейс система выделила ее шестилетней дочери место в середине салона, тогда как сама она получила место в задней части самолета.

По словам женщины, после общения с несколькими сотрудниками авиакомпании ей объяснили, что пассажиры могли заранее выбрать соседние места за дополнительную плату. Однако семья не воспользовалась этой возможностью, поскольку раньше, летая разными авиакомпаниями, всегда автоматически получала места рядом.

«Я спросила airBaltic, как в таком случае обстоят дела с безопасностью, если маленький ребенок сидит отдельно хотя бы от одного из родителей. Мне ответили, что, не доплатив за выбор места, я сама приняла этот риск», — написала Витола.

В airBaltic сообщили, что проанализировали ситуацию, пишет nra.lv. Представитель авиакомпании по корпоративным коммуникациям Эдвард Далдерис пояснил, что семья зарегистрировалась на рейс сравнительно поздно. К тому моменту в самолете оставались только четыре свободных места, расположенные в разных частях салона.

«Такие ситуации происходят очень редко. Система устроена так, чтобы пассажиры, оформившие билеты в одном бронировании, во время регистрации по возможности получали места рядом», — отметил Далдерис.

По его словам, сотрудники авиакомпании в аэропорту Афин в итоге помогли разместить семью вместе. Если подобная ситуация возникает уже после посадки, пассажиры могут обратиться к экипажу с просьбой пересадить их при наличии свободных мест.

В настоящее время airBaltic гарантирует размещение рядом с родителями только младенцев, которые во время полета находятся на руках у взрослых. Остальным пассажирам компания рекомендует проходить онлайн-регистрацию как можно раньше — она открывается за 48 часов до вылета. Это увеличивает вероятность того, что пассажиры из одного бронирования будут автоматически размещены рядом.

История вызвала широкий отклик в социальных сетях. В комментариях многие пользователи сообщили, что также сталкивались с ситуациями, когда дети получали места отдельно от родителей во время регистрации на рейс.