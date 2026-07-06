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Сильные ливни затопили корпус больницы Страдиня в Риге: часть пациентов эвакуировали 2 1056

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больница Страдиня
ФОТО: LETA

Ночные ливни привели к протечке в одном из корпусов Клинической университетской больницы имени Пауля Страдиня. Из наиболее пострадавшего отделения перевели 32 пациентов, а часть плановой и экстренной помощи временно организована по измененной схеме.

Сильнее всего от последствий непогоды пострадал 32-й корпус больницы Страдиня. После интенсивных осадков в ночь на воскресенье в здании обнаружили протечку, которая затронула несколько этажей.

Наибольший ущерб получил 14-й отдел Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии, расположенный на шестом этаже. На нижних этажах также были зафиксированы отдельные, менее значительные протечки.

Чтобы обеспечить безопасность пациентов, руководство больницы приняло решение перевести 32 человек из пострадавшего отделения в другие подразделения медицинского учреждения.

По данным больницы, специалисты уже устранили причину протечки и продолжают ликвидировать последствия. После проверки помещений и инженерных систем было подтверждено, что угрозы для пациентов и персонала нет.

Для пациентов это означает, что в ближайшее время возможны изменения в работе отдельных отделений. В больнице предупредили, что по некоторым профилям прием плановых пациентов может быть временно ограничен. Если госпитализацию потребуется перенести, с каждым пациентом свяжутся индивидуально.

Изменения затронули и оказание экстренной помощи. Совместно со Службой неотложной медицинской помощи больница временно перенаправила часть потока пациентов по отдельным профилям в другие медицинские учреждения, чтобы обеспечить непрерывность лечения.

Несмотря на инцидент, лечебный процесс продолжается. В больнице подчеркивают, что никто из пациентов и сотрудников не пострадал, а ситуация находится под контролем.

Технические службы продолжают восстановительные работы, после завершения которых отделения смогут вернуться к обычному режиму работы.

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#эвакуация #угроза #стихийное бедствие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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