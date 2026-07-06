Из-за сильного дождя в рижском микрорайоне Саркандаугава временно было нарушено движение трамваев маршрутов №5 и №8. Причиной стало подтопление трамвайных путей. Около 10:00 движение было восстановлено.

После сильного ливня в Саркандаугаве оказались затоплены трамвайные пути на перекрестке улиц Тилта и Дунтес. В результате движение трамваев маршрутов №5 и №8 оказалось нарушено.

Как сообщили в предприятии Rīgas satiksme, ограничения действовали в обоих направлениях.

Около 10:00 движение было восстановлено.

В компании предупредили, что из-за нарушения графика трамваи могут идти с задержками.