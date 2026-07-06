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Сильный дождь затопил трамвайные пути в Саркандаугаве: нарушено движение двух маршрутов 0 259

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди садятся в трамвай под дождем

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Из-за сильного дождя в рижском микрорайоне Саркандаугава временно было нарушено движение трамваев маршрутов №5 и №8. Причиной стало подтопление трамвайных путей. Около 10:00 движение было восстановлено.

После сильного ливня в Саркандаугаве оказались затоплены трамвайные пути на перекрестке улиц Тилта и Дунтес. В результате движение трамваев маршрутов №5 и №8 оказалось нарушено.

Как сообщили в предприятии Rīgas satiksme, ограничения действовали в обоих направлениях.

Около 10:00 движение было восстановлено.

В компании предупредили, что из-за нарушения графика трамваи могут идти с задержками.

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#погода #Латвия #транспорт #трамваи #Ригас Сатиксме #инфраструктура #пассажиры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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