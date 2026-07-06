Предприятие Rīgas satiksme сообщило, что автобус маршрута №18, следующего из микрорайона Дарзини, будет курсировать значительно чаще, однако его маршрут сократят — теперь он будет следовать только до Кенгарагса.

После изменений автобус №18 станет подвозящим маршрутом к транспортному узлу «Кенгарагс». Он будет ходить ежедневно с интервалом 12–15 минут вместо нынешних 35–45 минут по рабочим дням и 60 минут по выходным.

На транспортном узле «Кенгарагс» пассажиры смогут пересесть на трамваи и троллейбусы, которые по рабочим дням будут отправляться в сторону центра города каждые 2–5 минут.

Кроме того, здесь можно будет пересесть на автобусные маршруты, следующие в направлениях Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.

С сентября часть рейсов автобуса №18 будет продлена до улиц Прушу и Латгалес, чтобы школьникам было удобнее добираться до учебных заведений в Кенгарагсе и возвращаться домой.

В микрорайоне Дарзини маршрут будет организован по кольцевому принципу — по часовой стрелке. Это позволит обеспечить равномерные интервалы движения по всему району и сохранить доступность общественного транспорта на прежнем уровне. Благодаря этому пассажирам больше не придется так тщательно подстраиваться под расписание: во многих случаях к остановке можно будет выходить почти на 30 минут позже, чем сейчас, и при этом прибывать в пункт назначения примерно к желаемому времени.

В связи с изменениями нынешний автобусный маршрут №15 получит новый номер — 45. Такое решение принято, чтобы избежать путаницы между автобусом №15 и троллейбусом №15 на транспортном узле «Кенгарагс».

В дальнейшем автобус №45 будет курсировать от Юглы до транспортного узла «Кенгарагс».