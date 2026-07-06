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В Риге изменили движение у Южного моста: что нужно знать водителям 0 715

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Круг на Зиепниеккалнском путепроводе
ФОТО: Google Maps

В Риге сегодня меняется организация движения возле Зиепниеккалнского путепровода. Главное нововведение — ликвидация временного кругового движения, которое использовалось во время строительства четвертой очереди Южного моста.

Изменения связаны с продолжающимся строительством проспекта Яниса Чаксте — одного из крупнейших дорожных проектов столицы.

После введения новой схемы автомобили, следующие от Южного моста в сторону Кекавы и Бауски, больше не будут заезжать на временное кольцо. Движение вновь организуют по проезжей части под Зиепниеккалнским путепроводом — так же, как это было до 18 декабря 2025 года.

Для водителей это означает более прямой маршрут и меньше времени на ожидание возможности встроиться в поток автомобилей. В месте слияния полос продолжит действовать принцип «молнии», когда транспорт с двух полос пропускают поочередно.

Аналогичные изменения вводятся и для транспорта, движущегося из Зиепниеккалнса в сторону Южного моста. Здесь также отменяется необходимость заезжать на временное кольцо — автомобили смогут двигаться по отдельной полосе, что должно сделать поток более равномерным.

При этом один маршрут пока остается без изменений. Тем, кто едет из Зиепниеккалнса в сторону Кекавы и Бауски, по-прежнему придется перестраиваться на полосу встречного направления и пересекать Зиепниеккалнский путепровод.

Такие изменения стали возможны по мере продвижения строительства новой магистрали. По мере завершения отдельных этапов проекта временные схемы движения постепенно заменяют постоянными.

Водителям рекомендуют внимательно следить за новыми дорожными знаками и разметкой, особенно в первые дни после изменения организации движения. Не исключено, что на время привыкания к новой схеме на участке возможны кратковременные затруднения.

Строительство проспекта Яниса Чаксте разделено на два этапа и должно завершиться в первом квартале 2027 года. Общая стоимость проекта превышает 122,7 млн евро, причем почти половину суммы обеспечивает Фонд сплочения Европейского союза.

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#Рига #транспорт #строительство #инфраструктура #автомобили #пробки #южный мост
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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