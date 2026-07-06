Что изменится:

Маршрут автобуса №18 станет подвозящим к пункту пересадки «Кенгарагс» и будет курсировать ежедневно с интервалом 12-15 минут вместо прежних 35-45 минут в рабочие дни и 60 минут.

В пункте пересадки «Кенгарагс» можно будет пересесть на трамвайные и троллейбусные маршруты, которые в рабочие дни в направлении центра будут отходить каждые 2-5 минут. Там же можно будет пересесть на автобусные маршруты в направлениях Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.

С учетом изменений маршрут автобуса №18 станет подвозящим, соединяющим район Дарзини с пунктом пересадки «Кенгарагс».

В самом районе он будет курсировать по кольцевому принципу (по часовой стрелке), обеспечивая равномерные интервалы движения и сохраняя прежний уровень доступности общественного транспорта.

Это означает, что пассажирам больше не придется так строго подстраивать свой распорядок под расписание: во многих случаях можно будет выходить на остановку на 30 минут позже и прибывать в пункт назначения примерно в желаемое время.

В связи с изменениями нынешний автобусный маршрут №15 будет переименован в №45.

Такое решение принято, чтобы избежать путаницы между 15-м троллейбусом и 15-м автобусом в пункте пересадки «Кенгарагс».

В пункте мобильности "Кенгарагс" будут доступны трамваи №7 и №14, троллейбус №15, а также автобусы №31, №45 и №49. Пересадка между подвозящими маршрутами и другими видами транспорта будет организована на одной платформе, поэтому пассажирам не придется проходить дополнительное расстояние пешком.

Изменения затронут и автобусный маршрут №31: он будет курсировать от Юглы до пункта пересадки «Кенгарагс», а в Пурвциемсе будет направлен по улице Стирну. Таким образом, общественный транспорт станет доступнее в более плотнозаселенных районах, где находятся учебные заведения, магазины и другие важные объекты.

Маршрут автобуса №45 также будет курсировать от Юглы до пункта пересадки «Кенгарагс». Интервалы движения маршрутов №31 и №45 останутся примерно такими же, как сейчас.

Чтобы сохранить удобное сообщение с центром после введения изменений, в выходные будет дополнено расписание троллейбуса №15 в ранние утренние часы.

И еще. С сентября отдельные рейсы 18-го маршрута будут продлены до улиц Прушу и Латгалес, чтобы школьникам было удобнее добираться до учебных заведений Кенгарагса и возвращаться домой.

Как поясняет RS, помимо улучшения доступности общественного транспорта, в районе Дарзини должны снизиться уровень шума и загрязнение воздуха, поскольку на маршруте №18 будут работать только электробусы. Для их обслуживания в пункте пересадки «Кенгарагс» построена станция быстрой зарядки.