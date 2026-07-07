В среду в Латвии ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер, предполагает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью зона осадков продолжит движение на восток и пересечет всю территорию страны. Самые сильные дожди ожидаются в западных регионах, утром местами может прогреметь гром.

Хотя на большей части страны ветер будет слабым, утром на западе Курземе порывы северного ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов.

В среду днем на востоке страны ожидаются грозы. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, который постепенно сменится северо-западным, северным и усилится. Воздух днем прогреется до +15...+21 градуса.

В Риге ночь будет дождливой, а воздух остынет до +13...+14 градусов. Днем температура в столице составит +15...+21 градус.