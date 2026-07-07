Агентство Bloomberg обнародовало график (таблицу) о среднем уровне доходов (достатка) домохозяйств в странах ЕС. Самый высокий уровень дохода - в Люксембурге. На втором месте по достатку домохозяйств в ЕС Мальта, а на третьем - Ирландия. В первую пятерку по этому показателю входят Кипр и Бельгия.

Увы, Латвия занимает в этом рейтинге последнее место!

"В светлое будущее нас поведут настоящая команда и партии, которые 17 лет обеспечивали данное "почетное" место Латвии в ЕС", - грустно констатировал, комментируя этот рейтинг в социальной сети X, независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс.