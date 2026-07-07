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И по достатку в домохозяйствах Латвия на последнем месте! 0 145

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Таблица уровня достатка в домохозяйствах стран ЕС

Таблица уровня достатка в домохозяйствах стран ЕС

Независимый депутат прокомментировал "историю успеха".

Агентство Bloomberg обнародовало график (таблицу) о среднем уровне доходов (достатка) домохозяйств в странах ЕС. Самый высокий уровень дохода - в Люксембурге. На втором месте по достатку домохозяйств в ЕС Мальта, а на третьем - Ирландия. В первую пятерку по этому показателю входят Кипр и Бельгия.

Увы, Латвия занимает в этом рейтинге последнее место!

"В светлое будущее нас поведут настоящая команда и партии, которые 17 лет обеспечивали данное "почетное" место Латвии в ЕС", - грустно констатировал, комментируя этот рейтинг в социальной сети X, независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс.

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#Латвия #ЕС #рейтинг #доходы #социальные сети #экономика
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Эдуард Эльдаров
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