Латвия и еще восемь стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича.

Инициативу о создании банка выдвинула Канада, и к ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина.

О создании банка было объявлено на саммите НАТО в Анкаре. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны альянса увеличивают инвестиции в оборону, расширяют производственные мощности и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны, безопасности и устойчивости.

Предполагается, что Банк обороны, безопасности и устойчивости обеспечит более стабильные возможности кредитования, улучшит доступ к финансированию, снизит затраты на финансирование, поддержит развитие оборонной промышленности и расширение производственных мощностей. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение.

В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу банка, который послужит основой для дальнейшего процесса его создания. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года.