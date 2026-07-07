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Латвия создает Банк Обороны. А почему начинание не поддержал Трамп? 0 223

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банк обороны

Латвия и еще восемь стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича.

Инициативу о создании банка выдвинула Канада, и к ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина.

О создании банка было объявлено на саммите НАТО в Анкаре. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны альянса увеличивают инвестиции в оборону, расширяют производственные мощности и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны, безопасности и устойчивости.

Предполагается, что Банк обороны, безопасности и устойчивости обеспечит более стабильные возможности кредитования, улучшит доступ к финансированию, снизит затраты на финансирование, поддержит развитие оборонной промышленности и расширение производственных мощностей. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение.

В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу банка, который послужит основой для дальнейшего процесса его создания. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года.

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#НАТО #инвестиции #финансы #безопасность #оборона #оборонная промышленность #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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