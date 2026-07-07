На этой неделе погоду в Латвии продолжит определять активный циклон. Синоптики предупреждают о продолжительных дождях, местами сильных ливнях и грозах, а на побережье ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уже во второй половине понедельника с юго-запада страну начнет пересекать обширная зона осадков. В последующие дни дожди сохранятся, причем местами они будут сильными, а в отдельных районах — очень сильными.

Наиболее сложная погодная ситуация ожидается в среду и четверг, когда центр циклона окажется над территорией Латвии. В эти дни во многих районах прогнозируются продолжительные ливни, а в центральной части страны — особенно интенсивные осадки. Местами возможны грозы.

Ветер временами будет усиливаться. На побережье скорость северо-западного и северного ветра в порывах достигнет 15–20 метров в секунду, а во время гроз возможны еще более резкие усиления.

Такая погода может осложнить дорожную обстановку, особенно в районах с интенсивными осадками. Во время сильных ливней возможны локальные подтопления и ухудшение видимости.

Температура воздуха в ближайшие дни останется умеренной. Днем столбики термометров в основном не будут подниматься выше +21 градуса, а ночи станут немного прохладнее.

Во второй половине недели сильный ветер постепенно ослабеет, однако дождливая погода сохранится. При этом в выходные и в начале следующей недели в Латвию начнет поступать более теплая воздушная масса.

В результате к концу недели температура вновь превысит +20 градусов во многих районах страны, хотя вероятность кратковременных дождей сохранится.