Совет Фонда общественной интеграции (ФОИ) утвердил 24 заявки на реализацию проектов в рамках программы фонда поддержки СМИ "Поддержка для укрепления потенциала издателей региональных печатных СМИ", сообщила представитель ФОИ Ивета Канцена.

Общее финансирование по программе составляет 292 920 евро. Для реализации одного проекта было доступно финансирование в размере до 12 205 евро.

В конкурсе могли участвовать зарегистрированные в Латвии издатели региональных печатных СМИ, которые издают газеты на латышском языке не реже одного раза в неделю. Издания, выходящие на других языках, к конкурсу не допускались.

А теперь спрашиваем у искусственного интеллекта, что такое Фонд общественной интеграции в Латвии (Sabiedrības integrācijas fonds — SIF)? Вот лаконичный ответ — "это государственное учреждение, которое реализует политику сплочения общества. Он распределяет государственное финансирование и гранты для поддержки различных общественных и социальных проектов".

Получается, что назрело сплочение латышского общества, раз обращаются исключительно к титульной нации. Может, латыши перестали понимать друг друга в родной стране? Или их надо удерживать в Латвии, чтобы они не интегрировались в Ирландию? Или, предположим, что жители Курземе катят бочку на жителей Видземе и жизненно необходимо сплотить эти два региона страны?

Вопросов к Фонду общественной интеграции в Латвии очень много...

По мнению редакции bb.lv, очень хорошо было бы, если эта организация даст объяснение на главный вопрос: вы кого и куда за 300 тысяч евро сейчас интегрировать будете?