Очередное ухудшение миграционного сальдо Латвии, которое в прошлом году опять сделалось негативным: минус 3,9 человека на 1000 жителей, тогда как в 2022 году, благодаря репатриации и иммиграции украинцев, имелся прирост в 11,7 человека.

Газета Diena объясняет нынешнюю тенденцию постепенным переездом тех же самых беженцев в более богатые государства Евросоюза.

«Обобщенная статистика Всемирного Банка и ЦСУ указывает, что миграционные процессы, происходящие в Центральной Европе и Балтийских государствах, имеют сходные тенденции. Латвия не является исключением. В настоящее время выглядит, что массовый приток украинских беженцев в латвийское общество и рынок труда закончился. Международная миграция опять стала значимой причиной уменьшения числа жителей Латвии».

«В Латвии перед ожидающимися 3 октября выборами Сейма уже началась предвыборная кампания, во время которой многие политические силы запугивают избирателей массами мигрантов государств т.н. третьего мира, которые угрожают наполнить наше государство», – намекает газета на высказывания местных националистов.

«Статистика Всемирного Банка и ЦСУ однако считает, что начался противоположный процесс — отъезд жителей Латвии. К тому же для масс мигрантов, идущих из Африки и Азии, Латвия, скорее всего, не конечная цель, но только кратковременная остановка на пути к богатейшим государствам ЕС», – то ли радуется, то ли огорчается Diena.

Единственное, чем мы можем себя утешать: цифры эмиграции из Эстонии втрое обгоняют Латвию.