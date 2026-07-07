Более пяти тысяч выпускников 9-х классов школ Риги подали заявки на поступления в 10-е классы. Многие пока не дождались. Что делать?

Вопросы, возникающие у семей школьников, сформулированы в письме читателя портала bb.lv:

«Школьница через портала latvija.gov.lv подавала заявление на поступление в 10-й класс в три школы Риги. Но никакого ответа до их пор не получила.

Что делать в такой ситуации? Сколько дней (недель) полагается ждать реакции Минобразования? Будет ли официально сообщено, что школьница не проходит в выбранные школы? Или отсутствие сообщения по приеме в школу само по себе является фактом отказа?

И что делать, если выясниться, что баллов оказалось недостаточно для поступления в выбранные школы – можно ли подать новую заявку в более слабые и невостребованные школы, где, возможно, еще есть свободные места в 10-х классах?

Где можно узнать список школ Риги, в которых есть свободные места?»

Отвечает Синдия Гравере, руководитель отдела внешних коммуникаций Управления коммуникации Рижского самоуправления:

– Информация о результатах конкурса и ходе приема публикуется в электронном сервисе портала Latvija.gov.lv «Подача заявления для поступления в образовательные учреждения».

Если ваша дочь подала заявления в несколько учебных заведений и пока не получила информацию о результатах зачисления, рекомендуем регулярно проверять информацию в электронном сервисе, а также убедиться, что в заявлении указаны актуальные контактные данные. В целом комплектование 10-х классов в средних школах планируется завершить до 15 июля текущего года.

Если абитуриент не будет зачислен в выбранное учебное заведение, соответствующая информация появится в системе приема. При этом отсутствие уведомления о зачислении автоматически не означает отказ, поскольку прием проходит в несколько этапов, а результаты могут уточняться по мере появления свободных мест.

Если набранных баллов недостаточно для поступления в первоначально выбранные школы, можно подать заявление в другие учебные заведения, где после завершения конкурса останутся свободные места.

Информация о наличии свободных мест в 10-х классах программ среднего образования муниципальных школ Риги будет опубликована 15 июля 2026 года на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления.

Просим следить за информацией, публикуемой самоуправлением и образовательными учреждениями, поскольку сведения о свободных местах могут обновляться на протяжении всего периода приема.